После российского удара в Кривом Роге погибла мать и трое детей 4 12.11.2024, 10:03

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Из семьи выжил лишь отец.

В украинском Кривом Роге из-под завалов разрушенного россиянами дома достали тела трех детей. Количество жертв российского удара выросло до четырех, пишет New Voice.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

«Тело третьего ребенка обнаружили под завалами пятиэтажки. Ей не было и года», — пишет он.

Лысак отметил, что всего во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека. Он выразил соболезнования родным погибших.

Поисково-спасательная операция завершена.

Накануне вечером в Кривом Роге спасатели нашли под завалами тело матери этих детей. Детям было десять лет, два с половиной года и два месяца, сообщало Суспільне со ссылкой на слова их бабушки.

Местное издание «Свои» сообщает, что удалось выжить только отцу.

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