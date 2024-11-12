После российского удара в Кривом Роге погибла мать и трое детей

После российского удара в Кривом Роге погибла мать и трое детей4
- 12.11.2024, 10:03
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Из семьи выжил лишь отец.
В украинском Кривом Роге из-под завалов разрушенного россиянами дома достали тела трех детей. Количество жертв российского удара выросло до четырех, пишет New Voice.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.
«Тело третьего ребенка обнаружили под завалами пятиэтажки. Ей не было и года», — пишет он.
Лысак отметил, что всего во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека. Он выразил соболезнования родным погибших.
Поисково-спасательная операция завершена.
Накануне вечером в Кривом Роге спасатели нашли под завалами тело матери этих детей. Детям было десять лет, два с половиной года и два месяца, сообщало Суспільне со ссылкой на слова их бабушки.
Местное издание «Свои» сообщает, что удалось выжить только отцу.