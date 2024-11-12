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Россияне понесли рекордное число потерь за сутки

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  • 12.11.2024, 10:17
  • 2,746
Россияне понесли рекордное число потерь за сутки

Почти две тысячи.

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили рекордное число оккупантов — около 1950. Также воины обезвредили 281 единицу военной техники и вооружения российской армии.

По состоянию на 12 ноября общие потери личного состава ВС РФ в войне против нашего государства достигают 712 610. Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники уничтожили 81 боевую бронированную машину (всего 18 847), 38 артиллерийских систем (20 352), 23 танка (9276), четыре реактивных системы залпового огня (1249) оккупационных сил.

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