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Начался очередной суд над «рельсовым партизаном» из Витебска

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  • 12.11.2024, 12:37
Начался очередной суд над «рельсовым партизаном» из Витебска

Ему могут добавить еще один год заключения.

Администрация бобруйской колонии № 2 инициировала возбуждение дела против Сергея Коновалова по ч. 1 ст. 411 УК (злостное неповиновение администрации колонии). Теперь ему могут добавить еще один год заключения. Процесс будет вести «судья» Павел Картинин, пишет «Вясна».

Сергей Коновалов работал на Витебской дистанции сигнализации и связи УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги» и был задержан 6 марта 2022 года. По информации МВД, он, якобы, планировал саботировать системы, отвечающие за безопасность железнодорожного движения.

В сентябре 2022 года Сергея осудили по уголовным статьям о «разжигании национальной и иной социальной вражды» (ст. 130 УК) и «подготовке к совершению акта терроризма» (ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 289 УК). Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 300 базовых величин.

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