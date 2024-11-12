ВСУ накрыли россиян во время попытки форсировать реку Псел 7 12.11.2024, 13:43

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Видео из Курской области РФ.

129-я бригада ВСУ уничтожила штурмовую бригаду ВС РФ, которая пыталась форсировать реку Псел в Курской области.

Украинские силы с помощью операторов FPV-дронов уничтожили противника не только на суше, но и воде.

Вначале удар по врагу был нанесен прямо в воде, когда они на надувной лодке пытались переплыть Псел.

Затем операторы дронов ВСУ хорошо отработали по пехоте, которая также пыталась атаковать позиции ВСУ.

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