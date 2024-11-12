Литва денонсировала очередное соглашение с Беларусью
- 12.11.2024, 14:20
О таможенном сотрудничестве.
Сейм Литвы одобрил предложение о денонсации соглашений с Россией и Беларусью о взаимопомощи в таможенных делах и предотвращении правонарушений, пишет DELFI.
Как отмечал подготовивший данное решение Минфин, договоренность целесообразно денонсировать, так как с 2022 года, после начала войны в Украине, таможня Литвы по сути никаких связей с таможенными белорусскими службами не поддерживает и информацией не обменивается.
Кроме того, в проекте подчеркивается, что соглашения, заключенные до вступления Литвы в Евросоюз, не имеют большей практической ценности.
Тем не менее, согласно ведомству, торгующие с Беларусью лица направляют в литовские суды и в таможенный департамент документы, выданные белорусскими таможенными службами, в доказательство законности торговых операций и соблюдения международных санкций.