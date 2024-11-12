Российская пропаганда сдала своих же мародеров в Курской области
- 12.11.2024, 14:56
На нестыковки обратили внимание Z-военкоры.
ТАСС написал о разграбленных в курском Глушково домах. Однако ВСУ в поселке не было.
«Например, мои знакомые в Глушково вернулись. Все в доме порублено, перевернуто, что-то ВСУ с собой забрали. Иногда люди приезжают в дома с абсолютно голыми стенами», — рассказала неназванная собеседница ТАСС.
После этого сразу в нескольких Z-каналах заметили, что ВСУ не заходили в Глушково, пишет ASTRA.
«ВС Украины не заходили в Глушково. Совсем», — написал тг-канал «Romanov Лайт».
«ТАСС рубит правду-матку… Только ВСУ в Глушково не было», — также отметил Роман Сапоньков.
Ранее курское ТВ показало сюжет о мародерстве российских военных. До этого, 30 октября, губернатор Курской области Смирнов заявил, что информация о мародерах в регионе — это «вброс со стороны спецслужб противника». Его слова вызвали возмущение пострадавших от мародерства жителей приграничья — в частности, жителей Коренево.