Российская пропаганда сдала своих же мародеров в Курской области 12.11.2024, 14:56

На нестыковки обратили внимание Z-военкоры.

ТАСС написал о разграбленных в курском Глушково домах. Однако ВСУ в поселке не было.

«Например, мои знакомые в Глушково вернулись. Все в доме порублено, перевернуто, что-то ВСУ с собой забрали. Иногда люди приезжают в дома с абсолютно голыми стенами», — рассказала неназванная собеседница ТАСС.

После этого сразу в нескольких Z-каналах заметили, что ВСУ не заходили в Глушково, пишет ASTRA.

«ВС Украины не заходили в Глушково. Совсем», — написал тг-канал «Romanov Лайт».

«ТАСС рубит правду-матку… Только ВСУ в Глушково не было», — также отметил Роман Сапоньков.

Ранее курское ТВ показало сюжет о мародерстве российских военных. До этого, 30 октября, губернатор Курской области Смирнов заявил, что информация о мародерах в регионе — это «вброс со стороны спецслужб противника». Его слова вызвали возмущение пострадавших от мародерства жителей приграничья — в частности, жителей Коренево.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com