ВСУ смогут повторить Курскую операцию 12.11.2024, 16:56

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Но на другой территории России.

Украинские войска в ходе операции в Курской области приобретают большой опыт. В дальнейшем это позволит производить подобные операции на других территориях в России.

Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил в эфире телеканала «Еспрессо». По его словам, в будущем ВСУ смогут применять еще одну тактику ведения войны.

«Для нас Курская операция — это военная операция, анализ которой даст возможность в будущем проводить аналогичные операции на территории РФ или применять тактику и стратегию ведения мобильной войны», — отметил Тимочко.

Он добавил, что украинские военные получили опыт работы на территории врага, когда нет поддержки местного населения. Это также повлияло на саму РФ.

«Курская операция непосредственно повлияла на внутреннее недоверие среди россиян, поскольку мы увидели неконсолидированное население, и это уничтожило имидж Кадырова и его парамилитарных объединений, что привело к локальным столкновениям в России», — говорит Тимочко.

Председатель Совета резервистов убежден, что удержание плацдарма в Курской области является важным для Украины.

«Поскольку мы не знаем, какие геополитические вызовы нас ждут в ближайшие месяцы, как будет выглядеть мировая реакция после выборов в США на войну в Украине», — подытожил он.

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