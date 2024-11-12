Мария Колесникова встретилась с отцом
- 12.11.2024, 18:39
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По антуражу встреча может указывать либо на длительное свидание, либо на то, что политзаключенную освободили.
Политзаключенная Мария Колесникова встретилась со своим отцом, сообщает «Наша Нива».
Последний раз Мария и ее отец виделись в декабре 2022 года. Стоит отметить, что по антуражу встреча может указывать либо на длительное свидание, либо на то, что политзаключенную освободили.
Напомним, Минский областной суд в сентябре 2021 года приговорил Марию Колесникову к 11 годам колонии. Ее признали виновной в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК).