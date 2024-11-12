«Только Сырский мог на такую авантюру пойти» 12.11.2024, 18:48

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Юрий Турлай

Украинский воин рассказал о начале Курской операции.

Большинство украинских защитников были шокированы, когда узнали, что планируется наступление на Курскую область РФ. Об этом в интервью УНИАН рассказал командир взвода 103-й отдельной бригады ТрО Юрий Турлай с позывным «Рудольф».

«Это были первые числа августа. Мы тогда стояли на Белополье (город в Сумской области, - УНИАН). Это считалось, типа, восстановление. Там действительно спокойнее по сравнению с Купянским направлением, где мы находились до того, и где до оккупантов оставалось метров сорок. Они постоянно лупили по нам во время мероприятий и выходов с позиций, мы имели потери...», - отметил «Рудольф».

Военный добавил, что им сообщили о переезде, поэтому все начали думать, куда именно могут перебросить войска.

«Начали думать: куда? На Запорожье? В Нью-Йорк (поселок в Донецкой области, - УНИАН) на подкрепление? До последнего никто из нас ничего не знал, все было максимально секретно. Наконец командир роты объявил: «Ребята, заходим на вражескую территорию». Большинство были в шоке. А я смеялся, потому что только Сырский мог на такую авантюру пойти. Тогда как Залужный когда-то говорил, что не видит перспективы в том, как развивать наступление и что делать дальше, когда возьмем плацдарм. Говорю ребятам: «Да, пацаны, готовимся, и очень серьезно. Едем в гости к тем «оленям» воевать», - поделился Юрий Турлай.

Он сказал, что командир роты дал задание, карту, а также объяснил, куда и как должны заходить украинские военные.

«Согласно плану, первыми шли штурмовики. Мы должны были закрепиться сразу за ними. Заходили из одного из поселков на Сумщине. Командир роты выслал меня туда на день раньше, чтобы я нашел место расположения для роты. Видел там огромное количество нашего войска, кучу техники - и украинской, и иностранной. И это лишь маленькая часть от всего, что было. Операция действительно планировалась грандиозно», - продолжил воин.

По словам «Рудольфа», как только украинские защитники заехали в лес, российские оккупанты заметили движение и начали наносить удары КАБами по поселку, уже через два дня он был сравнен с землей.

«Заходить на вражескую территорию должны были через день. Но планы изменились. Ночью спим, а тут наши как начали лупить артой! Уже к обеду командир роты доложил, что продвинулись на 15 километров вглубь Курской области. Причем без единого выстрела, ни одного трехсотого, вообще начистяк», - добавил военный.

Командир подчеркнул, что это удалось сделать благодаря грамотной работе украинской разведки:

«Все было продумано: стремительный заход, расширение. Нашли щели, где россияне своих зеленых «сверчков» понаставляли. Все - срочники. Смотришь, у него все нулевое. Видно, что вчера пришел в армию. И все же, пока все радовались таким быстрым успехам, я вообще не радовался, потому что знал, что дальше будет с*ака. На войне так всегда: если какие-то хорошие новости, сразу после этого должно случиться что-то плохое. Так и получилось».

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