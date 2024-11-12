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Украина ввела новые санкции против режима Лукашенко

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  • 12.11.2024, 22:16
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Украина ввела новые санкции против режима Лукашенко
Владимир Зеленский

Ограничения предусматривают в том числе блокировку активов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 15 должностных лиц оккупационных властей Крыма и более 100 компаний РФ и Беларуси. Ограничения предусматривают блокировку активов и запрет торговых операций.

Речь идет о ведении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины от 12 ноября 2024 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

«Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - отмечается в указе.

В частности, санкции затронули так называемого «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева. Попали под ограничения и прокурор отдела гособвинений прокуратуры Крыма Анастасия Супряга, судьи Ирина Кагитина, Алексей Тихопий, руководитель Управления ФСБ в Крыму Леонид Михайлюк, глава законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, владелец сети российских магазинов «Светофор» Андрей Шнайдер, а также его отец Иван Шнайдер.

Введение санкций предусматривает блокирование активов вышеуказанных должностных лиц, ограничение финансовых операций, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических/финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации, лишение госнаград Украины.

Кроме того, в санкционный список внесли 102 компании. В частности, ограничения распространили на российские ООО «Шереметьево Хендлинг», ООО «Домодедово Эрпорт Хендлинг», АО «Восток Техникал Сервис» и ООО «Аэропорт Сервис».

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