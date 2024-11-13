В Италии белоруса задержали во взломанной им квартире 13.11.2024, 4:48

Его заметил один из соседей.

В итальянской коммуне Лаванья, регион Лигурия, на месте преступления задержали 30-летнего белоруса, который взломал квартиру. Об этом сообщает издание «Беларусь и мир» со ссылкой на Genova Today.

Уточняется, что карабинеры застали нашего соотечественника в помещении, в которое мужчина незаконно проник, вскрыв дверь, — в момент, когда он рылся в шкафах и выдвижных ящиках.

Арест с поличным получился благодаря звонку на экстренный номер 112 одного из соседей, который заметил подозрительного человека, бродившего по многоквартирному зданию.

Нарушитель при виде стражей порядка сразу же сдался, не оказав сопротивления. Его доставили в отделение для ожидания суда ускоренного порядка, исключающего предварительное слушание.

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