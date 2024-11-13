Больше тысячи фур собралось на границе Беларуси с ЕС

Больше тысячи фур собралось на границе Беларуси с ЕС1
- 13.11.2024, 11:09
Самые большие очереди — на латвийской границе.
На границах Беларуси с ЕС собрались громные очереди из фур. Въезда в Евросоюз с белорусской стороны ожидают 1040 большегрузов, следует из сообщения ГПК.
Самый загруженный пункт пропуска — Патерниеки (Григоровщина) на белорусско-латвийской границе. Там скопилось уже 480 грузовиков. Скорее всего, водителей ждёт ещё много часов в очереди — за прошлые сутки в Латвию, по данным ГПК, въехало только 32 фуры.
На втором месте по загрузки — пункт пропуска Козловичи (Кукурыки) на белорусско-польской границе. Там своей очереди ждут 300 фур. За прошлые сутки в Польшу въехало больше 700 фур.
Из пунктов пропуска на белорусско-литовской границе самый загруженный — Бенякони (Шальчининкай). Там стоит больше двухсот фур. За прошлые сутки через этот пункт пропуска в ЕС попали 62 фуры.