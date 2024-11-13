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Названо направление, где российские оккупанты несут наибольшие потери

  • 13.11.2024, 16:39
  • 1,688
Названо направление, где российские оккупанты несут наибольшие потери

Там идут самые интенсивные бои.

Наибольшие потери РФ несет сейчас на Кураховском направлении, ведь там идут самые интенсивные бои. Об этом сегодня, 13 ноября, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель Денис Попович.

«Я так понимаю, там, где наибольшее количество боестолкновений, то есть Кураховский участок фронта. Там, судя по всему, по отношению к общему числу потерь, Российская Федерация должна нести наибольшие потери в живой силе», — сказал он.

Военный обозреватель прокомментировал подрыв российскими оккупантами плотины Кураховского водохранилища в Донецкой области. Он констатировал, что россияне ожидали, что это усложнит ситуацию для Сил обороны Украины.

«Очевидно, было ожидание, что речка Волчья, которая протекает к западу от этой дамбы, будет разливаться и заливать дороги. В частности, основную дорогу, которая идет от Запорожья в сторону Курахово. Таким образом, осложнит логистику наших войск, которые держат оборону в этом направлении. Был зафиксирован подъем уровня воды в этой речке. Однако насколько эта вода сейчас мешает передвижению, насколько проект россиян и их ожидания оправдались, пока судить сложно», — сказал Попович.

Он отметил, что противник пытается создать условия для окружения города Курахово, атакует с севера, с юга и с востока.

«Пытаются взять его в окружение. Если это получится, тогда противник вынудит нас оттуда отступить. И таким образом он выполнит свои задачи. Достаточно опасна ситуация как раз к югу от Курахово. То есть там достаточно такой широкий фланг возможного окружения. И противник продвигается к трассе «Курахово — Запорожье». То есть если к западу от Курахово удастся эту трассу перерезать, в районе населенного пункта Константинополь, то тогда это будет очень опасная ситуация, которая может привести к тому, что мы оттуда отойдем», — считает военный обозреватель.

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