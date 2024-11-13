Названо направление, где российские оккупанты несут наибольшие потери 13.11.2024, 16:39

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Там идут самые интенсивные бои.

Наибольшие потери РФ несет сейчас на Кураховском направлении, ведь там идут самые интенсивные бои. Об этом сегодня, 13 ноября, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель Денис Попович.

«Я так понимаю, там, где наибольшее количество боестолкновений, то есть Кураховский участок фронта. Там, судя по всему, по отношению к общему числу потерь, Российская Федерация должна нести наибольшие потери в живой силе», — сказал он.

Военный обозреватель прокомментировал подрыв российскими оккупантами плотины Кураховского водохранилища в Донецкой области. Он констатировал, что россияне ожидали, что это усложнит ситуацию для Сил обороны Украины.

«Очевидно, было ожидание, что речка Волчья, которая протекает к западу от этой дамбы, будет разливаться и заливать дороги. В частности, основную дорогу, которая идет от Запорожья в сторону Курахово. Таким образом, осложнит логистику наших войск, которые держат оборону в этом направлении. Был зафиксирован подъем уровня воды в этой речке. Однако насколько эта вода сейчас мешает передвижению, насколько проект россиян и их ожидания оправдались, пока судить сложно», — сказал Попович.

Он отметил, что противник пытается создать условия для окружения города Курахово, атакует с севера, с юга и с востока.

«Пытаются взять его в окружение. Если это получится, тогда противник вынудит нас оттуда отступить. И таким образом он выполнит свои задачи. Достаточно опасна ситуация как раз к югу от Курахово. То есть там достаточно такой широкий фланг возможного окружения. И противник продвигается к трассе «Курахово — Запорожье». То есть если к западу от Курахово удастся эту трассу перерезать, в районе населенного пункта Константинополь, то тогда это будет очень опасная ситуация, которая может привести к тому, что мы оттуда отойдем», — считает военный обозреватель.

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