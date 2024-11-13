Бурят, взятый в плен на Курщине, рассказал, как оказался на войне
- 13.11.2024, 17:04
И пожаловался на командиров.
На территории Курской области РФ украинские бойцы взяли в плен «боевого бурята», который «по пьяни» подписал контракт на военную службу.
Видео с военнопленным распространяют в соцсетях.
Бурят 1997 года рождения. Служил в 810-й бригаде ВС РФ с местом постоянной дислокации в оккупированном Севастополе.
«С другом пили-пили. Чего-то решили подписать контракт... Сюда приехал примерно 27 октября... Нас здесь забрасывают в мясорубку, ничему не учат. Дают пару магазинов, говорят: «Все, идите», - рассказал оккупант.