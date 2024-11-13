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Бурят, взятый в плен на Курщине, рассказал, как оказался на войне

  • 13.11.2024, 17:04
Бурят, взятый в плен на Курщине, рассказал, как оказался на войне

И пожаловался на командиров.

На территории Курской области РФ украинские бойцы взяли в плен «боевого бурята», который «по пьяни» подписал контракт на военную службу.

Видео с военнопленным распространяют в соцсетях.

Бурят 1997 года рождения. Служил в 810-й бригаде ВС РФ с местом постоянной дислокации в оккупированном Севастополе.

«С другом пили-пили. Чего-то решили подписать контракт... Сюда приехал примерно 27 октября... Нас здесь забрасывают в мясорубку, ничему не учат. Дают пару магазинов, говорят: «Все, идите», - рассказал оккупант.

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