Кит Андрюха сбежал от российских военных в Норвегию 13.11.2024, 19:31

Загадка «шпиона» разгадана.

Загадка появления у берегов Норвегии белухи, которую в прессе называли «китом-шпионом» из России, вероятно, наконец-то разгадана. Свободолюбивый кит, скорее всего, просто сбежал от российских военных и не собирался ни за кем «шпионить», сообщает BBC.

В апреле 2019 года кит-белуха приплыл к норвежским берегам в сбруе, к которой была прикреплена видеокамера, а на застежке была надпись на английском языке «Equipment St. Petersburg» (то есть «Снаряжение Санкт-Петербург»).

Тогда СМИ называли белуху шпионом из России и дали прозвище «Хвалдимир», в котором объединилось слово «hval» (то есть кит по-норвежски) и имя Владимир — с очевидным намеком на Путина.

Специалист по морским млекопитающим Ольга Шпак полагает, что появившаяся в водах Норвегии белуха действительно обучалась на военно-морской базе за Полярным кругом и принадлежала российским военным. Но она не согласна с версией, что этот кит был «шпионом». По ее словам, молодой кит, согласно информации от ее источников, просто «убежал» от военных из-за своего «хулиганистого» характера. Ольга Шпак считает, что кита на самом деле обучали для охраны военно-морской базы, а не для «шпионской» деятельности.

Кит с момента своего первого появления у берегов Норвегии не раз напоминал о себе жителям этой страны и становился героем новостей как в Норвегии, так и в России.

Российские военные хранили молчание: они не подтверждали и не опровергали сообщения о том, что этот кит проходил обучение на военной базе в России. Российские военные также официально никогда не комментировали ни роль белухи в возможных исследованиях, ни наличие вольеров при морских базах.

Однако украинская исследовательница Ольга Шпак, которая изучала жизнь морских млекопитающих в России с 1990-х гг. до начала российского вторжения в Украину в 2022 году, уверена «на 100%», что «Хвалдимир» принадлежал российским военным.

Норвежский рыбак Йоар Хестен, который оказался в числе тех, кто первым встретил «Хвалдимира» в водах его страны, говорит, что необычным было появление белухи столь южнее привычных для этого вида мест обитания.

«Кит начал тереться о лодку. Я знал, что животные, попавшие в беду, инстинктивно обращаются за помощью к людям. Тогда я подумал, что это умный кит», — вспоминает Йоар Хестен.

Он говорит, что белуха казалось очень «ручной» — и это также было очень необычно.

Потом рыбаки заметили, что к сбруе, надетой на животное, прикреплена видеокамера.

Йоар Хестен помог животному освободиться от сбруи, после чего кит направился в сторону городка Хаммерфест, где он плавал несколько месяцев.

Вскоре стало понятно, что «Хвалдимир» не очень-то приспособлен к жизни в открытом море и не умеет самостоятельно добывать себе пищу. Зато он очаровывал всех людей, наблюдавших за ним. Однажды он достал из воды чей-то мобильный телефон.

«Было очевидно, что этот кит был обучен тому, чтобы совать свой нос во все, что походит на цель, потому что он так делал все время. Но мы не знаем, где его обучали и для чего», — говорит Ив Джордейн, исследователь из фонда Norwegian Orca Survey.

Чтобы спасти кита, Управление рыболовства одобрило программу наблюдения за животным.

Ольга Шпак не захотела назвать свои источники в России, но, по ее словам, российское сообщество по изучению морских млекопитающих после того, как кит объявился в Норвегии, сразу же признало в нем «своего».

«Через цепочку ветеринаров и дрессировщиков нам стало известно, что пропала белуха по кличке «Андрюха», — говорит Ольга Шпак.

По словам исследовательницы, Андрюха, он же «Хвалдимир» был пойман в 2013 году в Охотском море. Через год его перевели из дельфинария в Санкт-Петербурге на арктическую военно-морскую базу.

«Я думаю, когда с белухой начали работать в открытом море, доверяя животному [что оно не уплывет], кит просто уплыл от них», — говорит она.

Как рассказала Ольга Шпак, Андрюха демонстрировал свободолюбивый нрав с самого начала своего обучения.

«От ребят из коммерческого дельфинария, где первый год после перемещения из Охотского моря находилось животное, мы узнали, что Андрюха был умным, очень хорошо обучался. Но в то же время, он был хулиганом — очень активным животным — поэтому они не были удивлены, что он не стал плыть за лодкой, а направился туда, куда ему захотелось», — говорит исследовательница.

На спутниковых снимках военно-морской базы в Мурманской области, вероятно, виден вольер, в котором содержали Андрюху. Несколько вольеров довольно четко видны; внутри них, судя по всему, находятся несколько китов-белух.

«Нахождение китов-белух рядом с подлодками и кораблями указывает на то, что эти животные — часть системы охраны (базы)», — говорит Томас Нильсен из норвежского онлайн-издания The Barents Observer.

Хотя Россия не признала, что Андрюха, или «Хвалдимир», обучался на военной базе, однако известно, что Россия давно обучает морских млекопитающих для их использования в военных целях.

Российский полковник в отставке Виктор Баранец в 2019 году говорил: «Если бы с помощью этого животного мы вели разведку, думаете, мы бы оставили надпись «Сделано в Санкт-Петербурге».

К сожалению, у невероятной истории белухи Андрюхи (или «Хвалдимира») невеселый финал.

Научившись добывать себе еду, белуха провела несколько лет в открытом море, перемещаясь вдоль побережья Норвегии. В мае 2023 года его даже видели близ берегов Швеции.

1 сентября этого года кита нашли мертвым — в заливе Рисавика, близ юго-западного побережья Норвегии.

Изначально звучали версии, что животное, вероятно, было убито. Однако полиция Норвегии отвергла эти предположения, поскольку не было никаких признаков того, что животное погибло от рук человека.

Вскрытие показало, что кит Андрюха умер от того, что у него во рту застряла палка.

Кит умер совсем молодым: по данным ученых, ему было всего около 15 лет, в то время как продолжительность жизни китов может достигать 60 лет.

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