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Картину робота-художника продали за $1 миллион

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  • 13.11.2024, 19:40
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Картину робота-художника продали за $1 миллион

Это рекорд на аукционе Sotheby’s.

Впервые на аукционе продали произведение искусства, созданное гуманоидным роботом. Портрет математика Алана Тьюринга, выполненный ультрареалистичной робот-художницей Ai-Da, продали на аукционе Sotheby’s за $1,08 миллиона. Эта сумма в шесть раз превысила предварительные ожидания, которые составляли $180 тысяч, пишет «Хайтек».

Ai-Da — первый в мире ультрареалистичный робот-художник, получивший имя в честь Ады Лавлейс, первой в истории программистки. Робот создан по инициативе Айдана Меллера, специалиста по современному искусству, в сотрудничестве с учеными из Оксфорда и Бирмингема. Ai-Da использует искусственный интеллект не только для создания произведений, но и для общения, анализируя запросы и идеи из обсуждений со своей командой.

Портрет «Бог ИИ» стал знаковым произведением. Ai-Da выбрала образ Алана Тьюринга, пионера вычислительной техники и криптоанализа времен Второй мировой войны, чтобы напомнить о его предупреждениях в отношении будущего искусственного интеллекта. Создатели подчеркнули, что приглушенные тона и размытые черты лица на портрете символизируют сложности, с которыми мир столкнется при попытке контролировать ИИ.

«Величайшие художники всегда отражали вызовы своего времени. Ai-Da — идеальный представитель нашего технологического века, поскольку она сама является продуктом передовых технологий», — отметил Айдан Меллер.

Ai-Da стала символом слияния технологий и искусства, вызывая интерес и споры в мире современного искусства. Sotheby’s назвали продажу портрета историческим событием, подчеркивая растущее влияние искусственного интеллекта на арт-рынок. «Эта сделка стала важной вехой, отражающей возрастающее внимание к технологиям ИИ в современном искусстве», — заявили представители аукционного дома.

На презентации Ai-Da отметила, что ее работы призваны служить катализатором диалога об этике и последствиях внедрения ИИ в повседневную жизнь. «Портрет Тьюринга напоминает нам о божественной природе технологий, заставляя задуматься о будущем и последствиях их развития», — добавила робот-художница.

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