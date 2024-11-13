Литва вводит изменения для белорусских грузовиков 2 13.11.2024, 20:39

Появится электронная очередь.

С 1 декабря 2024 года выезжающим из Литвы через внешнюю границу Евросоюза грузовикам придется заранее регистрироваться в электронной очереди, говорится в принятом 13 ноября постановлении правительства этого балтийского государства, сообщает LRT.

Проект документа был подготовлен Министерством транспорта и, как отмечается, направлен на «регулирование очередей грузовых автомобилей, образующихся на дороге в пограничных пунктах пропуска», а также для «обеспечения общественного порядка на границе Литвы».

Разработчики считают, что с введением обязательной регистрации количество грузовых транспортных средств, стоящих в живой очереди для пересечения границы Литвы, «существенно сократится».

По информации Минтранса, самые большие очереди, до 900 большегрузов (их общая длина достигает 23 км), образуются в декабре и апреле, перед рождественскими и пасхальными праздниками.

Отныне все грузовые транспортные средства, направляющиеся в пограничные пункты Мядининкай, Шальчининкай и Кибартай на границе с Беларусью и Россией, должны будут заранее бронировать выбранное время пересечения границы в Информационной системе управления очередью (EVIS). Если грузовое транспортное средство прибудет в зону ожидания без резервирования времени на пересечение границы, оно сможет зарегистрироваться в пункте EVIS на ближайшее свободное время.

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