Литва вводит изменения для белорусских грузовиков

Литва вводит изменения для белорусских грузовиков2
- 13.11.2024, 20:39
Появится электронная очередь.
С 1 декабря 2024 года выезжающим из Литвы через внешнюю границу Евросоюза грузовикам придется заранее регистрироваться в электронной очереди, говорится в принятом 13 ноября постановлении правительства этого балтийского государства, сообщает LRT.
Проект документа был подготовлен Министерством транспорта и, как отмечается, направлен на «регулирование очередей грузовых автомобилей, образующихся на дороге в пограничных пунктах пропуска», а также для «обеспечения общественного порядка на границе Литвы».
Разработчики считают, что с введением обязательной регистрации количество грузовых транспортных средств, стоящих в живой очереди для пересечения границы Литвы, «существенно сократится».
По информации Минтранса, самые большие очереди, до 900 большегрузов (их общая длина достигает 23 км), образуются в декабре и апреле, перед рождественскими и пасхальными праздниками.
Отныне все грузовые транспортные средства, направляющиеся в пограничные пункты Мядининкай, Шальчининкай и Кибартай на границе с Беларусью и Россией, должны будут заранее бронировать выбранное время пересечения границы в Информационной системе управления очередью (EVIS). Если грузовое транспортное средство прибудет в зону ожидания без резервирования времени на пересечение границы, оно сможет зарегистрироваться в пункте EVIS на ближайшее свободное время.