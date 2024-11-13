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Банкир, которого называли «кошельком Лукашенко», попросился на войну в Украину

  • 13.11.2024, 22:27
  • 1,132
Банкир, которого называли «кошельком Лукашенко», попросился на войну в Украину
Алексей Хотин

Из российской тюрьмы.

Бывший владелец российского банка «Югра» Алексей Хотин, которого в марте 2024 года приговорили к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда российских рублей, заявил, что собирается отправиться на войну. Об этом он сообщил на рассмотрении его апелляции на приговор в Мосгорсуде, передает «Коммерсант». 

В СМИ Алексея Хотина, который является выходцем из Беларуси, нередко называют кошельком Лукашенко.

Еще в сентябре 2017 году подробно писалось о Хотиных и их связи с «семьей» Лукашенко: «Хотины — выходцы из Беларуси, заниматься бизнесом стали после прихода к власти Александра Лукашенко — в 1994г.

Первым их предприятием стала компания по производству белорусской косметики и парфюмерии «Белкосмекс». Уже в 1997г. отец и сын переезжают в Москву, где арендуют помещения у мясокомбината «Микомс», а затем выкупают их по дешевке. К 2004г. Хотины уже владеют порядка 1 млн кв. м в Москве. По некоторым данным, этот семейный бизнес активно поддерживался белорусскими чиновниками и силовиками, которые, как и предприниматели, перебрались в Россию. Другие источники утверждают, что покровителем Хотиных является сам Лукашенко», — писала «БелГазета».

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