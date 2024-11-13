Банкир, которого называли «кошельком Лукашенко», попросился на войну в Украину
- 13.11.2024, 22:27
- 1,132
Из российской тюрьмы.
Бывший владелец российского банка «Югра» Алексей Хотин, которого в марте 2024 года приговорили к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда российских рублей, заявил, что собирается отправиться на войну. Об этом он сообщил на рассмотрении его апелляции на приговор в Мосгорсуде, передает «Коммерсант».
В СМИ Алексея Хотина, который является выходцем из Беларуси, нередко называют кошельком Лукашенко.
Еще в сентябре 2017 году подробно писалось о Хотиных и их связи с «семьей» Лукашенко: «Хотины — выходцы из Беларуси, заниматься бизнесом стали после прихода к власти Александра Лукашенко — в 1994г.
Первым их предприятием стала компания по производству белорусской косметики и парфюмерии «Белкосмекс». Уже в 1997г. отец и сын переезжают в Москву, где арендуют помещения у мясокомбината «Микомс», а затем выкупают их по дешевке. К 2004г. Хотины уже владеют порядка 1 млн кв. м в Москве. По некоторым данным, этот семейный бизнес активно поддерживался белорусскими чиновниками и силовиками, которые, как и предприниматели, перебрались в Россию. Другие источники утверждают, что покровителем Хотиных является сам Лукашенко», — писала «БелГазета».