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Трамп выдвинул Марка Рубио на пост госсекретаря США

  • 13.11.2024, 23:26
Трамп выдвинул Марка Рубио на пост госсекретаря США
Марка Рубио

Сенатор от Флориды — сторонник жесткого давления на Лукашенко.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря.

Об этом говорится в распространенном кампанией Трампа заявлении, пишет The New York Times.

Будущий американский президент заявил, что Марко Рубио «является высокоуважаемым лидером и очень мощным голосом за свободу» и будет «настоящим другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не отступит перед нашими врагами».

Будущий госсекретарь в следующем году должен быть утвержден Конгрессом, но учитывая то, что республиканцы имеют большинство в Сенате США, это кадровое решение не встретит проблем.

53-летний Рубио, который является членом Сената с 2011 года, был автором многочисленных санкционных инициатив в отношении России. Еще в 2014 году, после аннексии Крыма, он требовал отключения российских банков от SWIFT, а затем выдвигал аналогичные идеи в январе 2022 года, накануне вторжения в Украину. Рубио также был инициатором персональных санкций против Путина и других высокопоставленных российских чиновников. В 2015 году он называл Путина «бандитом» и «головорезом» и настаивал на дипломатической изоляции России.

Рубио делал ряд заметных для СМИ шагов по белорусскому направлению.

В 2017 году он критиковал белорусские власти за введение «налога на тунеядство» и подавление митингов недовольных.

С августа 2020 года политик регулярно выступает за санкционное давление и непризнание США режима Лукашенко, являясь соавтором нескольких соответствующих резолюций в Конгрессе США. В марте 2022 года сенатор заявил, что «Беларусь — не Россия» и что ее возможное участие в войне в Украине станет «ужасной ошибкой».

В четвертую годовщину фальсифицированных президентских выборов Марко Рубио написал в твиттере, что США помнят мирные протесты в Беларуси и поддерживают белорусов, которые продолжают противостоять режиму Лукашенко, который сфальсифицировал выборы.

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