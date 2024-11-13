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Трамп рассказал детали двухчасовой встречи с Байденом

  • 13.11.2024, 23:30
Трамп рассказал детали двухчасовой встречи с Байденом

Говорили и об Украине.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп поделился деталями встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

В комментарии New York Post он подчеркнул, что они «оба действительно были рады видеть друг друга», когда встретились в Овальном кабинете.

«Знаете, это было долго, это было долго. Это была большая работа с обеих сторон, и он проделал очень хорошую работу в отношении агитации и всего остального. У нас действительно была очень хорошая встреча».

Трамп добавил, что он и Байден обсудили два вопроса, по которым у них в прошлом были разногласия: война России против Украины и продолжающаяся война на Ближнем Востоке.

Трамп также отметил, что они снова «узнали друг друга».

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