Трамп рассказал детали двухчасовой встречи с Байденом
- 13.11.2024, 23:30
Говорили и об Украине.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп поделился деталями встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме.
В комментарии New York Post он подчеркнул, что они «оба действительно были рады видеть друг друга», когда встретились в Овальном кабинете.
«Знаете, это было долго, это было долго. Это была большая работа с обеих сторон, и он проделал очень хорошую работу в отношении агитации и всего остального. У нас действительно была очень хорошая встреча».
Трамп добавил, что он и Байден обсудили два вопроса, по которым у них в прошлом были разногласия: война России против Украины и продолжающаяся война на Ближнем Востоке.
Трамп также отметил, что они снова «узнали друг друга».