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В России предложили ввести «спецкурсы» валют, как в СССР

  • 13.11.2024, 23:50
В России предложили ввести «спецкурсы» валют, как в СССР

Такая практика используется в Венесуэле и Иране.

Российскому центробанку следует отказаться от политики плавающего курса рубля и установить специальные курсы валют для крупных компаний, участвующих во внешней торговле. Как сообщают «Ведомости», с таким предложением к ЦБ обратился Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) — крупнейшее в стране бизнес-объединение, в правление которого входят миллиардеры из списка Forbes.

В условиях санкций, под которые попали сам ЦБ, российские банки и Мосбиржа, политика плавающего рубля «утратила актуальность», считают в РСПП. Курсы меняются слишком резко: в первые дни войны доллар улетел на 120 рублей, затем упал до 50 рублей, к лету 2023 года опять подскочил до 100, опустился до 85 и сейчас снова подбирается к 100-рублевой отметке. Эти колебания «снижают привлекательность» рубля, поэтому ЦБ нужно «таргетировать курс для участников внешнеэкономической деятельности», полагают в РСПП.

Делать это сам Центробанк практически не способен: из-за санкций он отрезан от операций в долларах и евро. Поэтому для регулирования курсов ЦБ следует задействовать банки, которые все еще сохраняют доступ к мировыми валютам — это сгладит колебания спроса и предложения на рынке, аргументируют в РСПП.

Множественные курсы валют — это практика, которая применялась в Советском Союзе, а в современном мире используется, например, в Иране, отмечает экономист Сергей Хестанов. Разные курсы существуют в Венесуэле: близкие государству компании могут покупать доллары в 5–50 раз дешевле, чем они стоят на черном рынке. По сути речь идет о том, что некоторые «экономические субъекты будут иметь привилегированный доступ к более привлекательному валютному курсу», поясняет Хестанов: «Это неизбежно приведет к накоплению существенных противоречий внутри экономики». Поэтому инициатива РСПП перспектив не имеет, уверен эксперт, если только не возникнут «проблемы с критическим импортом».

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