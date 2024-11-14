Тайный недуг: что со здоровьем Лукашенко? 2 14.11.2024, 9:11

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Диктатор едва двигается.

Издание «Салідарнасць» собрало последние новости о состоянии здоровья диктатора Лукашенко. Получилась интересная картина.

Помните, как весной 2020-го Лукашенко шутил про хоккей, трактор и баню в качестве эффективного средства против ковида? Четыре года назад он еще выходил на лед, пусть и проводил на арене не так много времени, как в прежние годы.

Сегодня Лукашенко с трудом даются простые пешие прогулки, он заметно прихрамывает. Официоз перестал показывать его спускающимся по лестницам и по трапу самолета. Такие кадры можно увидеть лишь во время зарубежных визитов.

Все это лишний раз подогревает интерес к вопросам о здоровье Лукашенко, эта тема в последние годы все чаще обсуждается в СМИ. И, судя по всему, с приближением кампании по переназначению его на высший государственный пост, она будет все более актуальной.

Как Лукашенко изменился внешне за последние годы

Начнем с того, что заметно пополнел. Это было очевидно и без путинской пресс-службы, опубликовавшей в июле этого года фото изрядно набравшего вес Лукашенко на встрече с правителем России на Валааме.

Во время визита в Азербайджан в мае 2024-го местная пресса публиковала фото и видео гостя из Беларуси без лишней ретуши

Ему все труднее дается перемещение пешком. И если несколько лет назад пресс-служба перестала показывать, как он спускается по лестницам, то сегодня кадры Лукашенко в движении в целом становятся все короче.

Судя по всему, трудно ему и просто стоять. Как правило, при этом он старается держаться за что-нибудь рукой. И все чаще болезненный дискомфорт от ходьбы или стояния отражается на его лице.

Лукашенко все чаще пользуется очками на совещаниях. Текст для него распечатывают крупным шрифтом, который заметен издалека. Кроме того, в последнее время у него заметно трясется голова.

Московский недуг

За последние годы было несколько моментов, когда вопрос состояния здоровья правителя становился особенно острым. Так, 9 мая 2023-го на параде в Москве он выглядел заметно неважно. У него была перебинтована рука, а после церемонии на Красной площади Лукашенко не смог пройти и три сотни метров.

Вернувшись в Минск, он не стал выступать у вечного огня, «поручив» это министру обороны Виктору Хренину, чего раньше не бывало. А потом и вовсе исчез, появившись на публике лишь 15 мая. Выглядел при этом, как экспонат музея Тюссо.

В конце декабря того же года он шепотом провел совещание по ценам. И сам признал тогда, что голос у него совсем пропал.

В июле этого года российские СМИ сообщали о том, что на саммите ШОС в Казахстане белорусскому правителю стало плохо. На следующий день он выглядел неважно, говорил неуверенно. После этого Лукашенко улетел в родную Александрию, где отдыхал на Купалье.

Тайна болезней за семью печатями

Оговоримся сразу, что официальная информация о состоянии здоровья Лукашенко строго засекречена. Мы можем лишь строить догадки и делать предположения на основе открытых данных.

Слухи о том, что Лукашенко болен диабетом, ходят давно. Его избыточный вес, ухудшение зрения, перебинтованные руки и походка подкрепляют спекуляции на эту тему. Впрочем, все вышеперечисленное, как и тремор, могут являться возрастными проявлениями.

Известно, что Лукашенко перенес операции на коленных суставах. По его же словам, один из суставов врачам пока вылечит не удалось. Кроме того, он же недавно рассказал журналистам о травме ноги: якобы во время колки дров ему на ступню упала колода весом в 80 кг.

Год назад глава НАУ Павел Латушко в комментарии журналистам сообщил, что у Лукашенко серьезная проблема с позвоночником, которая потребует в ближайшие годы хирургического вмешательства.

Как пропаганда и сам Лукашенко отрабатывают тему его здоровья

Здесь можно отметить несколько разнонаправленных линий. С одной стороны, мы наблюдаем явную смену образа: Лукашенко уже не тот мачо, каким его долгие годы изображала пропаганда. Теперь он уже не скрывает правду о своих болячках, а признает ее публично.

На официальных мероприятиях пресс-служба прибегает к нехитрым уловкам, призванным «замаскировать» возрастные изменения вождя.

Так, например, открывая в июне этого года физкультурно-оздоровительный комплекс «Алiмп» в Дзержинске, он фотографировался с командой ветеранов футбола Минщины — седыми мужчинами его возраста.

При этом, невзирая на проблемы с ногами, он все еще продолжает рубить дрова и ездить на мотоцикле. Видимо, ни он, ни его окружение еще не готовы к полному отказу от публичных физических нагрузок, призванных развеивать навязчивые инсинуации о состоянии здоровья.

Тем временем, проект «МотолькоПомоги» проанализировал поездки правителя и сделал интересные выводы о том, как его пресс-служба имитирует бурную деятельность диктатора.

На самом деле он проводит «в поле» гораздо меньше времени, чем это пытаются продемонстрировать при помощи потока официозного видео.

К слову, в августе этого года «Салідарнасць» заметила необычный отчет пресс-службы Лукашенко о его загородных инспекциях. Случилось это как раз после того, как мы связали отсутствие диктатора в пострадавших от урагана районах страны с его здоровьем.

В том сюжете говорилось об инспекции хозяйств на вертолете. При этом, вопреки многолетней практике, сам инспектор в кадр так и не попал. Как не было слышно и его голоса за кадром.

Отметим также, что Лукашенко все чаще надевает спортивную куртку и кроссовки, в том числе в официальных и зарубежных поездках. Похоже, так ему проще скрывать полноту и уменьшать дискомфорт от ходьбы.

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