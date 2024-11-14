Оккупанты попытались прорваться в Купянск, но были остановлены на улице Некрасова
- 14.11.2024, 9:46
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ВСУ уничтожили одну из штурмовых колонн врага.
Вчера, 13 ноября, российская армия в «парадном режиме» залетела в Купянск на Харьковщине. После обеда со стороны Лимана Первого в сторону Купянска выдвинулось две колонны вражеской техники. Первая колонна включала в себя танк, БМП и две МТ-ЛБ, а относительно второй сказать сложно, так как выдвинулась она поздно вечером.
Аналитики из проекта DeepState и ISW решили озвучить картину боев в районе Купянска.
Известно, что в ходе первой атаки ВС РФ одну МТ-ЛБ украинские силы уничтожили еще в лесу. Второй удалось заехать в Купянск на улицу Сватовскую. Только на улице Некрасова ВСУ ее уничтожили.
Из техники выбежало до 15 оккупантов, которые быстро разбежались по домам. Позже на этой же улице подбили и танк. Остановить врага на окраине Купянска удалось бойцам из 14-й, 116-й и смежных бригад. Также удалось ликвидировать часть десанта ВС РФ. Враг, узнав о поражении, выслал вечером вторую колонну.
Аналитики из DeepState не могут дать ответ на вопрос, почему сложилась такая ситуация, а враг сумел заехать в Купянск.
В последние месяцы линия столкновения стала загадкой для всех подразделений. Боевые порядки ВСУ и врага просто разбросаны по лесу, осуществлялись ротации обеих сторон, а война в лесу выглядела «странной».
Аналитики из ISW также озвучили свою картину боев на этом участке фронта. Z-блогеры пишут о том, что армия РФ продвинулась на глубину в 200 метров к северо-западу от Купянска и на 200 метров на юг от города. Еще вчера в Генштабе Украины сообщили о механизированной атаке ВС РФ на Купянском направлении. Она состояла из четырех волн с привлечением 15 единиц военной техники. ВСУ сумели остановить продвижение врага.
Также стало известно, что вражеская пехота переоделась в форму ВСУ, чтобы прорвать одну из линий обороны. Российские источники утверждают, что украинские силы все чаще контратакуют в районе Торского и время от времени проводят механизированные атаки неуказанного эшелона с танками и боевыми машинами пехоты в районе Глушковки (к юго-востоку от Купянска).
Z-военкоры пишут о том, что армия Путина использует термобарические установки «ТОС-2», чтобы пробить себе коридор в оборонных позициях ВСУ на Купянском направлении.
Один из офицеров ВСУ заявил, что в районе Боровой противник все чаще прибегает не к пехотным атакам, а механизированным.
Офицер заявил, что сезонная погода не позволяет российским силам использовать багги и другие гражданские транспортные средства.