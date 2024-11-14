Корейцы не спасли: бойцы ВСУ разнесли в пепел штурмы РФ в Курской области 14.11.2024, 10:24

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Российские войска несут огромные потери.

Бойцы 36-й бригады ВСУ продемонстрировали, как во время одного из штурмов нанесли серьезные потери россиянам. Об этом говорится на официальной странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Военные 36-й отдельной бригады морской пехоты успешно отбили нападение россиян на Курщине. Меткую работу защитников Украины показали в сети.

Благодаря слаженной работе аэроразведки украинским бойцам удалось оперативно выявить группу российских военных, которые начали штурм украинских позиций. В наступлении враг задействовал несколько отделений пехоты и боевые машины.

Украинские защитники показали, как они точно уничтожили одну из российских БМП с помощью дрона. Другие боевые машины, вероятно, высадили десантников и спрятались в лесополосе. Российские штурмовики искали укрытие, даже под мостами, но это не принесло им успеха.

Хотя 36-я бригада не раскрыла точное количество потерь врага, из видео видно, что немногим оккупантам удалось выжить после атаки.

Солдаты КНДР воюют рядом с россиянами

Также аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что южнокорейская и американская разведки подтвердили участие северокорейских военных в боевых действиях на российской территории, в частности в Курской области.

Согласно данным, Национальная разведывательная служба Южной Кореи 13 ноября проинформировала об участии северокорейских военных в боях на российской территории, после подготовки и постепенного развертывания в течение последних двух недель. Американская разведка также подтвердила эти данные.

«Представитель Государственного департамента США Ведант Патель во время брифинга 12 ноября отметил, что более 10 тысяч северокорейских военных размещены на востоке России, и большинство из них переместились в Курскую область, где участвуют в боевых действиях наряду с российскими силами», - говорится в заявлении.

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