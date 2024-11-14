Белорусские владельцы завода в ЕС снабжали чипами воюющую в Украине Россию 5 14.11.2024, 13:57

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С началом войны бизнес стремительно набрал обороты.

Непубличный белорусский предприниматель Сергей Хвалько построил бизнес на микросхемах, которые используют для создания многой техники — от смартфонов до роботов. У него есть компании как в Беларуси, так и в Латвии. С началом войны в Украине европейский бизнес Сергея Хвалько и партнеров стремительно набрал обороты, а белорусские фирмы увеличили доходы в десятки раз. Расследователи из «Бюро» пришли к выводу, что таких результатов удалось достигнуть в том числе за счет тайных поставок микросхем для воюющей в Украине России. Причем среди клиентов белорусских и латвийских бизнесменов — крупный российский производитель беспилотников, где есть доля у инновационного фонда во главе с дочерью Владимира Путина.

Это расследование подготовлено в партнерстве с латвийским изданием Re:Baltica и «Латвийским радио». Также «Бюро» помогли «Киберпартизаны» и российское независимое издание «Вёрстка».

Как белорусская фирма стала поставщиком электроники для производителя беспилотников в России

Сергей Хвалько начинал бизнес с торговли электроникой в Беларуси в 2006 году, а в 2017-м вместе с партнерами Максимом Богушем, Сергеем Саевцом и Дмитрием Радкевичем запустил завод по производству микросхем в соседней Латвии SMD Baltic. Предприятие получает финансовую поддержку от Евросоюза на исследования и разработки. В SMD Baltic публично осудили нападение России на Украину и заявили, что перестали принимать заказы из России и нашей страны.

В Беларуси Сергей Хвалько в 2021 году продолжил развивать бизнес. Так, в октябре 2021 года резидентом индустриального парка «Великий камень» стала компания «СМД Бай» по производству электронных плат. Ее директор и основной владелец — Сергей Хвалько. Другие собственники этой фирмы — партнеры по SMD Baltic (Дмитрий Радкевич и Максим Богуш), а также менеджер по продажам на латвийском заводе Павел Левин.

Бизнесмен Сергей Хвалько (справа) в парке «Великий камень».

Фото: industrialpark.by

Как заявлялось, продукция «СМД Бай» будет поставляться на рынок Евразийского экономического союза, в который помимо Беларуси входят Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия.

Спустя три месяца после нападения России на Украину белорусская компания «СМД Бай» внезапно поменяла название на «Микромаунт», а уже осенью того же года она начала поставки электроники в РФ.

Компоненты у резидента «Великого камня» закупала смоленская компания «Контрактика», единственным владельцем которой является белорус Виталий Хацук. Как удалось выяснить «Бюро», этот бизнесмен связан с героями этого текста. Хацук работал в белорусской компании Хвалько и Богуша «Алсочип». «Контрактика» не раскрывает, кому продавала белорусскую электронику. Но полную картину о бизнесе Хвалько и партнеров «Бюро» получило из таможенных данных.

С прошлого года важным клиентом белорусской фирмы «Микромаунт» становится петербургская группа компаний «Геоскан». Это крупный производитель беспилотников в России, где 10% принадлежит фонду под брендом «Иннопрактика» во главе с дочерью Путина Катериной Тихоновой.

Таможенные данные показали, что с июля 2023 по июнь 2024 года «Микромаунт» поставлял «Геоскану» различные электронные компоненты на 1,2 млн долларов. Среди них — программируемые контроллеры с памятью. Такие товары особенно важны для военной индустрии Кремля, поэтому западные страны запретили поставлять их в Россию.

Сам «Геоскан» находится под санкциями Украины и США как производитель беспилотников, используемых в войне против Украины. Еще в 2021 году российское предприятие поделилось планами о создании беспилотного кластера в Башкортостане, а премьер-министр этой республики позже анонсировал поставки произведенных там дронов «для нужд «СВО».

В этом году «Геоскан» вместе с «Роскосмосом» успешно протестировал технологию по управлению беспилотниками через спутник. Такая система спутниковой связи под названием «Гонец» имеет потенциал использования в войне против Украины, заявляли в России.

Помимо «Геоскана» белорусский «Микромаунт» также поставлял электронику для екатеринбургской фирмы «Реглаб». Она входит в группу «Прософт-Системы», которая еще до войны плотно сотрудничала с крупным российским производителем танков — «Уралвагонзаводом».

Когда Re: Baltica вкратце изложила суть расследования председателю Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Янису Эндзиньшу, он подчеркнул, что если все вышеизложенное является правдой, то такие действия — работа правоохранительных органов.

Как Хвалько и партнеры доставляли американские схемы в РФ

Как отмечают расследователи, Хвалько и его партнеры — авторы схемы по доставке американских микросхем в Россию в обход санкций.

До вторжения в Украину латвийский завод SMD Baltic отправлял в Россию около половины своей продукции. В 2020 году — 12 тысяч микросхем на 188 тысяч долларов, в 2021 году — 66 тысяч микросхем на 1,16 миллиона долларов. Единственным получателем груза был смоленский посредник — «Новая электронная компания» (НЭК), на тот момент подконтрольная все тем же Хвалько, Богушу и Саевцу.

Этот бизнес поставило под угрозу вероломное нападение на Украину и последовавшие западные санкции против путинского режима. Осенью 2022 года США и ЕС запретили поставки микросхем в Россию. Западные страны относят чипы к особой категории товаров, которые имеют повышенный риск незаконных поставок для поддержания военной машины Путина.

«Это предметы, вызывающие наибольшую озабоченность в связи с их критической ролью в производстве передовых российских систем высокоточного оружия, отсутствием отечественного производства и ограниченностью мировых производителей», — сказано в заявлении американского правительства.

Прямые поставки с латвийского завода в Россию прекратились осенью 2022 года. Но к моменту введения санкций «Новая электронная компания» уже отработала новые маршруты по доставке критически важных компонентов в воюющую Россию в обход ограничений. НЭК закупала чипы через компании в Казахстане, Турции, Китае и Гонконге. Эти юрисдикции часто используются, чтобы обойти западные ограничения. В 2023 году НЭК импортировала более 300 тысяч микросхем на 1,3 млн долларов.

С весны 2016 года до осени 2023 года «Новой электронной компанией» владели Сергей Хвалько, Максим Богуш и Сергей Саевец. С октября прошлого года единственным владельцем становится россиянин Виталий Привольнев, который руководит НЭК с момента основания. По сути, белорусская троица продала бизнес доверенному лицу.

Производителями чипов указаны крупные американские компании — Intel, Texas Instruments, Analog Devices и прочие, но страной происхождения — преимущественно Китай, Малайзия, Филиппины и Таиланд. Тем не менее такие товары подпадают под американские санкции, потому что они имеют экстерриториальное действие.

«Любые товары с американским сырьем подпадают под экспортный контроль США, независимо от того, где и кем они произведены, в соответствии с правилом о прямых иностранных товарах», — объяснил в комментарии для «Бюро» старший экономист Киевской школы экономики, участник международной рабочей группы по санкциям против России Беньямин Хильгеншток.

«Новая электронная компания» — не единственная фирма, задействованная в масштабной схеме по обходу санкций. У Сергея Хвалько есть фирма в Минском районе под названием «СкайГлобал».

Расследователи выяснили, что в прошлом году она тоже поставила в Россию более 230 тысяч чипов западных брендов на 1,5 млн долларов. Получателем чипов в таможенных декларациях указано предприятие «Булат». Оно контролируется «Ростелекомом» и научно-производственным центром «Элвис», которые находятся под американскими санкциями.

В Texas Instruments и Analog Devices ответили, что не вели дела с упомянутыми нами компаниями, которые поставляли американские чипы в Россию.

«Компания Texas Instruments (TI) прекратила продажу продукции в Россию и Беларусь в феврале 2022 года. Любые поставки микросхем TI в Россию являются незаконными и несанкционированными. TI решительно выступает против использования наших микросхем в российском военном оборудовании и незаконной утечки нашей продукции в Россию», — отметили в компании Texas Instruments.

Но американские микросхемы могут попадать в Россию нелегальными путями. Чтобы предотвратить такие поставки, американские компании предпринимают всевозможные меры контроля в сотрудничестве с правоохранительными органами, государственными учреждениями, неправительственными организациями и партнерами по отрасли.

«Борьба с несанкционированной перепродажей и неправомерным использованием продуктов и технологий — это задача, стоящая перед всей полупроводниковой промышленностью. Мы продолжаем искать способы выявления и предотвращения попыток третьих лиц несанкционированно перепродавать, перенаправлять или использовать не по назначению нашу продукцию и технологии», — отметили в Analog Devices.

Максим Богуш и Сергей Саевец отказались от комментариев. Сергей Хвалько рассказал «Бюро», что сейчас подконтрольные ему и партнерам фирмы не работают ни с производителем беспилотников «Геоскан», ни с производителем коммуникационного оборудования «Булат». «С войной мы не работаем. Это наша принципиальная позиция», — отметил Хвалько.

Но бизнесмен уклонился от ответа на вопрос, сотрудничали ли они с российскими предприятиями раньше.

В целом на поставках западных чипов в Россию в обход санкций Хвалько и партнеры выручили более 2,5 млн долларов. Более 1,2 млн долларов составили поставки электроники для крупного производителя дронов. Темные делишки бизнесменов позволили существенно улучшить финансовые показатели белорусских компаний. В прошлом году выручка компании «СкайГлобал» выросла в 70 раз — до 13 миллионов долларов. «Микромаунт» увеличил обороты в 12 раз — до 14 млн долларов.

Заработанные деньги белорусские бизнесмены теперь могут тратить на путешествия по Европе. Судя по постам в социальных сетях, семья Хвалько любит отдыхать в Италии, Франции, Греции, а семья Богуша давно живет в Португалии.

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