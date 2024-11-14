Ученые назвали самую крохотную рыбу во всем мире 14.11.2024, 14:13

Самка этого вида в длину достигает всего 7,9 миллиметра.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для миллиардов различных видов рыб — некоторые из них огромны, другие крохотные; они могут быть разнообразных цветов, а появление некоторых из них на поверхности океана и вовсе воспринимается людьми, как «предвестие апокалипсиса», пишет IFLScience (перевод — «Фокус»).

Но, кто из всего этого разнообразия в действительности является самой крохотной рыбой в океане? Ученые предупреждают, что ответить на этот вопрос не так уж и просто, но несколько претендентов у них все же есть.

Одним из главных претендентов на звание самой маленькой рыбы в океане считается Paedocypris progenetica. Исследования показывают, что самая маленькая половозрелая самка этого вида в длину достигает всего 7,9 миллиметра — для сравнения, это меньше средней длины ногтя.

Ученые заявляют, что эта крошеная самка вовсе не является аномалией для своего вида. Команда обнаружила, что самая большая самка этого вида, которую они смогли обнаружить, на самом деле была всего лишь на 0,4 миллиметра больше самой крохотной. Отметим, что для Paedocypris progenetica нормальными размерами считаются: 9,8 мм для самцов и 10,3 мм для самок.

Этот крошечный вид, принадлежащий к семейству карповых, можно найти в очень кислых лесах с черной водой на торфяных болотах Суматры и острова Бинтан в Индонезии. Увы, их популяция неумолимо сокращается из-за вырубки лесов и деградации среды обитания.

По словам Уильяма Уотсона из Национального управления океанических и атмосферных исследований рыболовства, технически в мире существует более мелкая рыба. Ученые полагают, что этот титул мог бы принадлежать шиндлерия короткая (Schindleria brevipinguis).

Взрослые самцы этого вида, как показывает исследование 2004 года, достигают от 6,5 до 7 мм, а самый большой зарегистрированный экземпляр достиг всего 8,4 мм. Любопытно, что вес самого крохотного экземпляра также составил 0,7 миллиграмма.

Основная проблема заключается в том, что шиндлерии короткие известны науке лишь по шести образцам, найденным на Большом барьерном рифе. Для сравнения, только один из образцов P. progenetica, взятых во время их открытия, содержал 56 экземпляров. В результате ограниченное количество образцов не дает ученым возможности утверждать, что шиндлерия короткая является самой маленькой рыбой в океане.

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