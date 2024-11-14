Лавров пожаловался, что «дружественные» страны отказываются заправлять его самолет

Лавров пожаловался, что «дружественные» страны отказываются заправлять его самолет4
- 14.11.2024, 14:18
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Министру иностранных дел РФ приходится подсаживаться пассажиром на чужие борта.
У министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова возникли проблемы с обслуживанием самолета из-за санкций, введенных после начала войны в Украине.
Глава российского ведомства рассказал, что «дружественные» страны отказываются заправлять закрепленный за ним борт специального летного отряда «Россия». Министр предпочитает совершать перелеты на Ил-96.
По словам Лаврова, в 2023 году, когда он отправился в Южноафриканскую республику (ЮАР) представлять президента Владимира Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, была «целая история» с тем, чтобы вернуться обратно. «Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране», — заявил Лавров в интервью для проекта «Новый мир».
Он добавил, что аналогичная проблема возникла во время его визита в еще одну страну БРИКС — Бразилию. Тогда Лаврову пришлось лететь на встречу с президентом Луисом Лулой да Силвой на самолете своего коллеги Мауро Виейры. «Невозможно было заправиться», — пожаловался министр, отметив, что такая ситуация «раздражает».