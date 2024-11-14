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Разработчика мобильных игр с белорусскими корнями продают за $1,2 млрд

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  • 14.11.2024, 15:51
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Разработчика мобильных игр с белорусскими корнями продают за $1,2 млрд

Сделку планируют закрыть в начале 2025 года.

Шведская Embracer продает разработчика мобильных игр с белорусскими корнями Easybrain компании Miniclip. Информация о сделке опубликована на  сайте Embracer.

В рамках сделки Miniclip получит 100% акций Easybrain. Сумма сделки — $1,2 млрд. Ее планируют закрыть в начале 2025 года.

По словам генерального директора Embracer, компанию продают, чтобы поправить финансовое состояние. В II квартале 2024 года чистые продажи холдинга снизились на 21%.

Шведская компания купила разработчика мобильных игр с белорусскими корнями Easybrain в начале 2021 года. Сделка обошлась в $640 млн. Также Embracer обещала выплатить еще $125 млн дополнительного вознаграждения в течение следующих шести лет.

Easybrain — один из ведущих разработчиков казуальных игр для мобильных платформ. Их общее число установок превышает 1 млрд по всему миру. Компания была основана в 2016 году. У нее есть офисы в Минске, Варшаве и на Кипре.

Компанию основали Петр Скоромный, Матвей Тимошенко и Олег Грушевич. По условиям сделки с Embracer в 2021 году они получили 5,24% акций холдинга. Тогда их доля оценивалась в $300 млн.

У компании Embracer были две дочерние компании в Беларуси — «Изибрейн» и «Сабер БГС». В марте 2024 года шведский холдинг продал последнюю в рамках сделки компании Beacon Interactive. Тогда компания купила активы группы Saber Interactive, куда входила «Сабер БГС», за $247 млн.

Компания «Изибрейн» — резидент Парка высоких технологий. По информации с сайта парка, на нее работают от 100 человек.

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