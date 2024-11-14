ВСУ разнесли военную базу с российскими срочниками в Белгороде 1 14.11.2024, 19:23

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Много уничтоженной техники.

14 ноября Вооруженные силы Украины атаковали российский Белгород. Целью стала площадка с военной техникой на улице Садовой. Ранения получили сразу несколько срочников армии РФ.

Об этом сообщил Telegram-канал «Украина 365».

На фото, попавшем в Сеть, можно увидеть транспортную и грузовую технику: два «Урала» и два внедорожника. Примечательно, что ряд российских пабликов опубликовал фотографии с военной техникой, пораженной армией Украины, но вскоре начали удалять их.

Площадка видна также и со спутниковых снимков. Удар ВСУ был строго нацеленным: прилеты произошли только по военному объекту.

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