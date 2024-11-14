Украинские хакеры заявили о взломе сети белорусского Нацбанка
- 14.11.2024, 21:15
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Они обещают опубликовать базы данных на своих ресурсах.
Украинские хакеры из группы DumpForums сообщили о взломе сети Нацбанка Беларуси.
«Мы получили доступ к сети Национального банка Республики Беларусь достаточно давно, что позволило нам извлечь базы данных пользователей, а также документы, связанные с внутренними проектами и планами банка. Этот доступ был реализован после тщательной подготовки, и на протяжении значительного периода мы оставались незамеченными в их инфраструктуре», — говорится в сообщении, появившемся в Telegram-канале группы хакеров.
Они обещают опубликовать базы на своих ресурсах.
Ранее группа DumpForums заявила о взломе системы налоговой службы Беларуси.