Россия признала гибель моряков затопленного БДК «Новочеркасск»9
- 14.11.2024, 21:56
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Корабль был атакован в бухте Феодосии.
В российском Новочеркасске открыли мемориальную доску с именами 34 погибших моряков на потопленном во время удара украинских военных большом десантном корабле «Новочеркасск» в бухте Феодосии.
Об этом сообщает телеграм-канал Astra со ссылкой на мать одного из погибших военных Эллу Васильеву.
Она опубликовала фото доски с именами погибших и ордена мужества, которым посмертно наградили ее сына, Всеволода Курбатова.
Официально сообщалось только о двух погибших — 64-летней охраннице порта Надежде Толщиной и 22-летнем матросе Игоре Мещерякове. Позже стали известны имена еще четырех «пропавших без вести» и одного погибшего после ракетной атаки матросов.