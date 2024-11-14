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Россия признала гибель моряков затопленного БДК «Новочеркасск»

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  • 14.11.2024, 21:56
  • 3,964
Россия признала гибель моряков затопленного БДК «Новочеркасск»

Корабль был атакован в бухте Феодосии.

В российском Новочеркасске открыли мемориальную доску с именами 34 погибших моряков на потопленном во время удара украинских военных большом десантном корабле «Новочеркасск» в бухте Феодосии.

Об этом сообщает телеграм-канал Astra со ссылкой на мать одного из погибших военных Эллу Васильеву.

Она опубликовала фото доски с именами погибших и ордена мужества, которым посмертно наградили ее сына, Всеволода Курбатова.

Официально сообщалось только о двух погибших — 64-летней охраннице порта Надежде Толщиной и 22-летнем матросе Игоре Мещерякове. Позже стали известны имена еще четырех «пропавших без вести» и одного погибшего после ракетной атаки матросов.

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