Белорусский рубль летит вниз вслед за российским 14.11.2024, 22:38

Экономист прокомментировала новый максимум доллара в Беларуси.

Белорусский рубль реагирует на колебания российского рубля, в частности, его падение по отношению к американской валюте, заявила старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина.

Так она прокомментировала «Позірку» снижение до исторического минимума национальной валюты к доллару.

«Мы не можем говорить, что происходит снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам в целом. Пока белорусский рубль реагирует разнонаправлено — к доллару снижается, к российскому рублю укрепляется», — сказала эксперт, отметив, что валюта РФ падает и приближается к отметке 100 рублей за доллар.

Белорусский рубль всегда реагирует на изменения российского, подчеркнула экономист. «Ведь Россия является основным торговым партнером Беларуси, значительные расчеты между странами происходят именно в российских рублях», — уточнила Лузгина.

«Если бы на снижение курса белорусского рубля к доллару влияли какие-то внутренние факторы, что означало бы наличие проблемы дефицита валюты в Беларуси, то рубль должен был бы снижаться к другим валютам. В отношении российской он также снижался бы или стоял на месте», — отметила эксперт.

«Сейчас, — добавила она, — рыночные механизмы срабатывают так, что белорусский рубль повторяет тенденции, но не полностью копирует колебания российского рубля».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com