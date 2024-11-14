СМИ: Маск начал раздражать окружение Трампа 1 14.11.2024, 22:47

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Он якобы ведет себя как сопрезидент.

После выборов в США американский миллиардер Илон Маск начал раздражать окружение новоизбранного президента Дональда Трампа. Он якобы ведет себя как сопрезидент.

Об этом сообщает NBC News.

Миллиардер Маск одержал большую победу, когда Трамп объявил, что генеральный директор Tesla и SpaceX вместе с Вивеком Рамасвами возглавит новый «Департамент эффективности правительства».

Это заявление, по данным телеканала, еще более усилило близость Маска с Трампом даже после выборов. Но для некоторых людей в окружении Трампа присутствие Маска кажется чрезмерным.

К тому же Маск почти постоянно присутствует в Мар-а-Лаго, здании Трампа в Палм-Бич, где он участвует в важных встречах и звонках.

Источники сообщили, что почти постоянное присутствие Маска в Мар-а-Лаго в течение недели после дня выборов начала надоедать людям, которые находятся в ближайшем окружении Трампа дольше, чем он сам.

«Он ведет себя так, будто он сопрезидент и заботится о том, чтобы все это знали... И он уверен, что берет на себя большую заслугу в победе президента. Он пытается заставить президента Трампа почувствовать себя в долгу. А президент никому не должен» , – сказал один из людей.

Однако один из источников подчеркнул, что Маск имеет «свое мнение обо всем» и что он настолько решительно разделяет их, что начал донимать команду Трампа.

«Он хочет, чтобы на него считали, что имеет право голоса во всем (даже если этого нет)», - сказал источник.

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