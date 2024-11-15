Шесть тысяч ликвидированных россиян тайно похоронили в поле, чтобы не платить родственникам 4 15.11.2024, 9:03

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Секретное захоронение обнаружили в Донецкой области.

Возле оккупированного города Снежное в Донецкой области в открытом поле похоронили 6 тысяч ликвидированных российских оккупантов в статусе «без вести пропавших». Их тела специально не возвращают в РФ, чтобы не платить родственникам обещанную путинским режимом компенсацию.

Соответствующее видео могил, распространяемое российскими пабликами, можно посмотреть в Telegram-канале «Украина 365».

«Нет тела - нет выплат», - говорится в описании к ролику. В Z-каналах отмечают, что ранее появлялась информация о таких захоронениях вблизи оккупированного Луганска, а теперь опубликовано наглядное подтверждение из Снежного.

«Снежное, около 6000 тел наших бойцов, 6000 тысяч, которые в статусе БП, которых можно вернуть домой. Это не могло произойти без отмашки кого-то из «высоких», которые считают, что вправе распоряжаться не только жизнями, но и телами солдат», - возмущается один из таких пабликов.

Тем временем закадровый голос на упомянутом видео из Снежного говорит, что таких могил с «без вести пропавшими» огромное количество.

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