Путин сам все отдаст Альфред Кох

15.11.2024, 9:54

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Принесет на блюдечке с голубой каемочкой и еще будет вилять хвостом.

Прошли два года и двести шестьдесят два дня войны. Пока свежих карт ISW нет, но судя по тому, что пишут военкоры с обеих сторон, командование ВСУ продолжает отвод своих войск из Кураховского котла.

Также стало известно, что была взорвана дамба Кураховского водохранилища. Вода заливает близлежащие деревни. Что такое в ноябре оказаться под водой - я думаю, рассказывать не нужно…

Сегодня утром из завалов жилого дома в Кривом Роге спасатели вытащили тело третьего ребенка - двухмесячной девочки. Таким образом, в результате попадания российской баллистической ракеты погибла практически вся семья: мать, двое сыновей (10 лет и 2 года) и теперь еще недавно родившаяся девочка. В живых остался только отец семейства…

Я не знаю, что тут можно добавить к тому, что уже сто раз писано: Путин преступник. Ведь вот как все это у него в голове устроено: коварное НАТО, значит, подбиралось к российским границам, мы ударили на опережение и убили двухмесячную девочку. И сразу все поменялось! Теперь можно спать спокойно: НАТО не пройдет…

Какая зависимость между укреплением безопасности России и убийством троих детей вместе с их матерью - я ума не приложу. Что, если бы эту ракету вовсе не запускали, то ситуация на фронте изменилась бы в пользу Украины? Как ход боевых действий зависит от этого ракетного обстрела?

Хорошо, ок. Наберемся цинизма и не будем говорить о человечности (ишь слюни распустил, на нас эти твои штучки не действуют), но даже просто принцип экономии денег, энергии и ресурсов заставляет задаться вопросом: к чему эта избыточная жестокость? Мало того, что сама эта агрессия - бессмысленна и борется с угрозами, которых в реальности нет. Но этого мало! Зачем еще обстреливать украинские города, убивать мирных жителей, целые семьи… Чтобы что? Какая цель? Убийства ради убийства?

«Пусть ненавидят - лишь бы боялись!» - любил повторять Калигула. И вот наш новый Калигула решил пойти по этому пути. Запугать! Я не могу сломить ваше сопротивление на фронте, так я буду убивать ваших детей и женщин в тылу! Можете продолжать сопротивление, если вам их не жалко…

Ой, только не надо про «сопутствующие потери» ладно? Мы, мол, целились в военный объект, а вражеский ЗРК нашу ракету сбил, обломки упали или РЭБ отклонил и т.д. Типа: сами виноваты. Это все ни о чем. Убили вы. И те, кто отдавал приказ, и те, кто его исполнял. И те кто эту ракету делал - тоже соучастники убийства двухмесячной девочки.

Когда украинские дроны сбивают российские зенитчики и обломки падают на жилые дома в Белгороде, вы же не бегаете по городу и не кричите, что это, мол, не украинцы виноваты, это мы сами так неудачно сработали, что попали в своих же. Вы прямо говорите: это враг разрушил наши дома. Ну так и здесь возьмите на себя ответственность за это убийство.

Мне, например, совершенно очевидно, что главная цель российских ракетных атак на украинские города, конечно же, сломить дух украинского народа. Иначе бы вы не разрушали энергетическую инфраструктуру. Ведь абсолютно ясно, что это не удар по украинскому ВПК, это удар по самим украинцам. И цель тоже понятна: вызвать у них усталость от войны, чтобы они давили на Зеленского с требованием ее закончить как можно быстрее и т.д.

Именно для достижения этой цели и была убита семья в Кривом Роге. То есть абсолютно сознательно и хладнокровно. Такова военная доктрина Герасимова, одобренная Путиным. И всем это давно уже ясно. И нет ни у кого на этот счет никаких иллюзий.

Я не знаю когда закончится эта война. Не скрою: я хочу, чтобы ее горячая фаза закончилась как можно быстрее. Пусть по линии фронта, пусть с территориальными потерями - все это не так важно. Важно, чтобы перестали гибнуть люди.

Но при одном условии: война на этом не закончится. Никакого признания этих территорий российскими, никакого «business as usual», никакого гуманитарного сотрудничества, ни даже намека на прощение.

И самое главное: старая добрая гонка вооружений. Рост военных бюджетов Запада до 5-8% ВВП. Возвращение к призывным армиям. Выдвижение передовых сил НАТО на восток.

Флот, авиация, сухопутные силы: увеличить эффективность и наращивать численность. Гонка вооружений в космосе, под водой, в Арктике, на Марсе, где угодно.

Пусть Путин посоревнуется в этом виде спорта. С ВВП России по номиналу меньше чем у Италии. Провалится мне сквозь землю, если через десять лет он не останется без штанов. (Как когда-то в аналогичной ситуации - его любимый СССР). Причем, без единого выстрела. И даже без того, чтобы Запад почувствовал хоть какой-то дискомфорт для себя. Наоборот: инвестиции в передовые военные технологии - это всегда инвестиции в науку, хай-так, информационные технологии и т.д., а значит в прогресс и экономический рост.

Десять лет и Путин сам все отдаст. Сам принесет. На блюдечке с голубой каемочкой. И еще будет долго вилять хвостиком и просить принять «в качестве жеста доброй воли». А сзади будет стоять товарищ Си с хворостиной и подбадривать его, чтобы шибче и жалобнее просил «принять дары». Товарищу Си это все тоже очень быстро надоест. Он (в отличие от Путина) деньги считает.

И вот тогда Украина еще сто раз подумает: надо ей это все добро обратно забирать или нет? Спросите сейчас Германию или Финляндию: нужны им Калининградская область или Карелия - и они вам скажут: эти помойки пусть Россия оставит себе… Подумайте о том, что я сейчас написал. Мне кажется, что-то в этом есть, а?

Слава Украине!

Альфред Кох, «Телеграм»

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