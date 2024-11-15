В Курской области российские морпехи сдаются в плен через сеть «ВКонтакте» 15.11.2024, 10:47

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Видеофакт.

Украинские десантники и военная контрразведка СБУ пополняют обменный фонд в Курской области РФ.

Как сообщают в 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде ВСУ, контрразведчики и бойцы 95 ОДШБр, запустили в российской сети «Вконтакте» аккаунт «Виртуальный командир».

«Благодаря которому военные 810 бригады морской пехоты РФ сдаются в плен», — сообщили в бригаде, опубликовав также кадры с российским военнопленным по имени Николай 2002 года рождения.

На видео российский военнослужащий сообщает, что он из Москвы и, увидев во Вконтакте группу 810 бригады морской пехоты, подписался на нее.

«Листаю фотки, видео смотрю их — очень понравилось. И решил подзаработать. Поехал в военкомат на Яблочкова, 5, подписал контракт и поехал в Курскую область. Обещали одно, а в результате меня отправили в Курскую область», — говорит вояка на видео.

По его словам, находясь на Курщине менее двух месяцев, он получил сообщение через Вконтакте от какого-то мужчины. Посмотрев на фото и увидев, что это офицер, российских морпех принял его за кого-то из своих.

«Когда я был на посту и охранял технику, он мне написал, что готовится контрнаступление ВСУ и скинул координаты, где можно спрятаться. А я еще молодой, я вот так подумал, что не готов еще умирать и ночью я решил пойти по координатам. Дошел, встретил ВСУ и ребят из контрразведки», — рассказал Николай, как сдавался в плен.

На видео российский военнопленный также поблагодарил украинских защитников, которые оставили его в живых.

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