ВСУ уничтожили россиян в Купянске во время густого тумана 15.11.2024, 10:50

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Украинский комбат раскрыл подробности операции.

Россияне воспользовались густым туманом, чтобы продвинуться к границам жилой застройки Купянска Харьковской области. В конце концов Силы обороны Украины помешали им закрепиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко капитана Юрия Федоренко в эфире телемарафона.

По словам Федоренко, российские террористы, пользуясь туманом, продвинулись близко к жилой застройке, впрочем, их своевременно обнаружили. Сначала Силы обороны Украины подбили бронетехнику врага - танк и 2 МТЛБ. Затем в течение нескольких часов добивали пехотинцев.

«Те, кому удалось спешиться, в течение ближайших 5-6 часов также были ликвидированы. По состоянию на сегодняшний день противника в Купянске Левобережном нет. Ситуация очень сложная, но Силами обороны контролируемая», - отметил военный.

Федоренко также напомнил, что россияне не справились с задачей захватить Купянск до 1 ноября и теперь рассчитывают сделать это хотя бы до Нового года.

«Каждый день и каждую ночь идет жесткое сопротивление, потому что враг пытается выполнить поставленную задачу. Сначала у него было до 1 ноября овладеть Купянском-Узловым, Купянском Левобережным. Сейчас сроки сместились, эту задачу противник не выполнил, теперь они должны выполнить задачу до Нового года», - пояснил он.

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