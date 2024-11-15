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Госдеп США: В Беларуси американцам грозит большая опасность, чем в Украине

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  • 15.11.2024, 12:39
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Госдеп США: В Беларуси американцам грозит большая опасность, чем в Украине

Поездки в Беларусь остаются на максимальном, четвертом уровне опасности.

В Беларуси гражданам США грозит большая опасность, чем в Украине.

Такого мнения придерживаются в Госдепартаменте США. Сегодня Госдеп понизил риск для поездок в девять западных областей Украины до третьего уровня. И это при том, что Украину каждую ночь обстреливают российскими ракетами и под обстрел попадает также и запад страны, сообщает «Еврорадио».

Поездки в Беларусь остаются на максимальном, четвертом уровне опасности. В Госдепе называют политические причины — «из-за произвольного применения законов и риска задержания».

Как сообщалось ранее, на пост главы Госдепа в новой администрации Дональда Трампа рассматривается кандидатура Марко Рубио — одного из соавторов политических резолюций по Беларуси.

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