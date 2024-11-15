Протестующие взяли штурмом здание «парламента» Абхазии 12 15.11.2024, 15:57

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Власти пообещали отозвать скандальный законопроект соглашения с Россией.

В столице Абхазии Сухуми возобновились протесты против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое «парламент» республики собирался рассмотреть сегодня, 15 ноября. Несколько тысяч протестующих во главе с лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой потребовали, чтобы документ был отклонен.

По данным «Sputnik Абхазия», на заседание Народного собрания пришел 21 «депутат» из 35. Спикер «парламента» Лаши Ашуба пожаловался на «давление» и предложил перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.

Протестующих это не устроило — они пошли на штурм «парламента». Начались столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, в которых люди бросали яйца, камни и бутылки. В свою очередь, силовики, по данным местного издания «Республика», распылили газ и бросали в протестующих дымовые шашки. Прозвучали звуки, похожие на выстрелы.

С помощью грузовика участники протеста сломали ограждающий здание «парламента» забор, взяли Народное собрание в живое кольца и отказались расходиться, передает «Интерфакс». К ним вышел глава Государственной службы охраны Дмитрий Дбар и глава МВД Роберт Киут. Они пообещали передать требования собравшихся «президенту» Аслану Бжании.

Затем протестующие в Абхазии сломали решетки на окнах здания «парламента» республики и проникают внутрь, видео с места событий публикует «Республика».

Также митингующие вскрыли двери здания и прорываются внутрь через них. До этого «Республика» писала о применении дымовых шашек силовиками. При этом канал сообщает, что силовики не препятствовали проникновению граждан внутрь здания. Попавшие внутрь здания призывают «ничего не ломать».

Между тем, протестующие потребовали проведения сессии и проголосовать «против» утверждения проекта.

Одновременно с этим в администрации «президента» республики сообщили, что готовят документ об отзыве из «парламента» законопроекта о ратификации соглашения с Россией для стабилизации ситуации. Однако протестующие начали требовать отставки Бжании, которого они называют «дезертиром». Также люди стали проникать в здание «парламента» через окна, а собравшиеся у входа сломали дверь.

По данным Минздрава республики, в ходе столкновений у «парламента» пострадали восемь человек, они доставлены в больницу.

Протесты продолжаются в Абхазии последние несколько дней. Недовольство местной оппозиции вызывает инвестиционное соглашение с Россией. Оно предполагает меры поддержки для российских инвесторов. В частности, освобождает их на восемь лет от таможенных пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования, а также от уплаты налогов на имущество организации и на прибыль. Ставка налога на добавленную стоимость для них устанавливается в размере 5%, что в два раза меньше стандартной в Абхазии.

Абхазия ... требуют референдум ! pic.twitter.com/gGHOaZ2gjT — Политик по приколу (@NaSutkiOdessa) November 15, 2024

Также российским инвесторам по соглашению предоставляется квота на иностранных работников, которые они могут распределять самостоятельно. Кроме того, внесенные в специальный реестр инвесторы получат преимущественное право на подключение к инженерным сетям и коммуникациям, а также смогут брать под залог предоставленной абхазскими властями земли банковские кредиты.

Протестующие в Абхазии попытались взять штурмом здание парламента. Ранее там отложили рассмотрение инвестиционного соглашения с Москвой



Парламент самопровозглашенной Абхазии отметил сессию заседания, на которой намеревался рассмотреть проект инвестиционного соглашения между… pic.twitter.com/8kJiNGC0hG — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) November 15, 2024

Оппозиция считает, что Абхазия ничего не получит от этого соглашения и республике стоит от него отказаться. «В первую очередь данное соглашение рассчитано на освобождение от налогов до 25 лет для иностранных олигархов. Льготы, предусмотренные соглашением, начинают действовать при инвестициях от 2 млрд руб. Зачем нам такие инвестиционные проекты, которые четверть века не будут приносить в бюджет ни копейки?!» — заявил лидер Абхазского народного движения, бывший вице-премьер и министр экономики республики Адгур Ардзинба.

В середине ноября протестующие перекрыли основную трассу из Абхазии к границе России, требуя освободить шестерых арестованных демонстрантов. На этом фоне «президент» республики Бжания призвал граждан «сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации».

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