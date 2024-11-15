Революция в Абхазии: все «правительственные» здания заняты протестующими 7 15.11.2024, 19:39

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Оппозиция создала «координационный совет».

В оккупированной Абхазии протестующие заняли комплекс «правительственных» зданий в Сухуми. Они собираются добиваться отставки «президента» Аслана Бжании.

Об этом объявил «глава» «комитета по защите суверенитета» Леван Микаа. «Это наше государство, мы наведем в нем порядок», — сказал он, добавив, что переговоры с действующими властями уже начались. Оппозиция создала координационный совет по выходу из политического кризиса.

Председатель «Абхазского народного движения» (АНД) Адгур Ардзинба подтвердил, что протестующие контролируют здания «администрации президента» и «парламента», а также государственное телевидение. По его словам, к Бжании была направлена группа из «депутатов» и оппозиционеров с требованием уйти в отставку и провести внеочередные выборы. Кроме того, свои полномочия должны сложить «вице-президент» Бадра Гунба и «премьер» Александр Анкваб, считает он.

Пресс-служба Бжании сообщила, что в настоящее время он находится в Сухуми и «ведет диалог с различными силами в республике с целью стабилизации обстановки». С ним уже переговорил «спикер» «парламента» Лаша Ашуба вместе с несколькими «депутатами».

До окончания срока полномочий Бжании осталось несколько месяцев.

Протесты в Абхазии начались вечером 11 ноября после задержания нескольких оппозиционеров, которые выступили против ратификации соглашения, позволяющего российским компаниям реализовывать проекты в «республике». Оно освобождает инвесторов от таможенных пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования, а также от уплаты налогов на имущество организации и на прибыль. Также они должны будут платить всего 5% НДС вместо 10%. Кроме того, инвесторы имеют преимущество в получении энергии и подключении к энергосетям, также им разрешается использовать выделенную абхазскую землю как залог под банковский кредит.

Оппозиция назвала соглашение распродажей ресурсов и угрозой «суверенитету республики».

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