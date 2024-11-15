Китай впервые поставил России летальное оружие

Китай впервые поставил России летальное оружие6
- 15.11.2024, 22:22
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Теперь ЕС может ввести санкции.
Европейский Союз обсуждает возможность введения санкций против Китая из-за поставок России оружия для войны против Украины. Представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель проинформировал страны о выводах разведки, пишет Frankfurter, ссылаясь на источники.
Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что доказательства являются «убедительными» и подтверждают «предоставление летальной поддержки».
ЕС должен рассмотреть все возможные инструменты воздействия, включая введение новых санкций, сказал дипломат. В частности, речь идет о запрете ведения бизнеса с определенными китайскими компаниями, а также ограничения на активы и въезд. Собеседник также подчеркнул важность прямого диалога с Китаем, чтобы донести позицию ЕС.
«Вы [Китай] всегда говорили, что хотите быть нейтральными. Вы не являетесь нейтральными. Вы кормите зверя», — сказал чиновник.
Другой источник сообщил, что реакция Европы будет зависеть от того, как Китай отреагирует на информацию разведок. Дебаты о санкциях все еще находятся на ранней стадии, пишет издание.