Революция в Абхазии: оппозиция заявила, что «президент» сбежал 12 16.11.2024, 8:47

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Переговорный процесс остановлен.

Переговоры оппозиции и «властей» в Абхазии прекращены, так как «президент» Аслан Бжания сбежал, заявил лидер протестующих Ливан Микаа, передает РБК со ссылкой на «D News Абхазия».

«Переговорный процесс остановлен, потому что президент сбежал. Мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону», — заявил он.

По словам Микаа, Бжания может быть на территории военной базы России. Пресс-служба «главы республики» передавала, что он находится в своем родном селе Тамыш, расположенном примерно в 40 км от столицы по дороге в Грузию, и опровергала, что Бжания уехал на российскую военную базу.

Оппозиционер добавил, что если «президент» до утра не выйдет на связь, то вопрос его отставки будет рассматривать «парламент».

Днем 15 ноября у здания «парламента» Абхазии начались митинги с требованиями отклонения законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией и отставки Бжании.

Протестующие пошли на штурм здания «парламента», они заняли комплекс правительственных зданий. Оппозиция создала координационный совет, начались переговоры с Бжанией.

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