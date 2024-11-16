СМИ: «Президент» Абхазии прячется от восставшего народа на российской военной базе

СМИ: «Президент» Абхазии прячется от восставшего народа на российской военной базе9
- 16.11.2024, 11:01
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Оппозиция заявила о «наращивании сил».
«Президент» самопровозглашенной «республики» Абхазия Аслан Бжания отверг требования оппозиции и прячется на военной базе РФ.
Об этом сообщил абхазский оппозиционер Леван Микаа, передает «Диалог.UA».
В пятницу, 15 ноября, протестующие захватили правительственные здания непризнанной Абхазии. «Властям» был выдвинут ультиматум об отставке. Однако «президент» Бжания не захотел терять власть. Он выступил с заявлением о том, что продолжает работу. Пресс-служба утверждает, что он покинул Сухуми после встречи с силовиками.
По информации Микаа, Бжания прячется на территории военной базы ВС России в «республике».
Вероятно, речь идет о 7-й военной базе, которая расположена в городе Гадаута на побережье Черного моря. Это крупнейший военный объект России в непризнанной «республике».
Тем временем абхазская оппозиция объявила о полном прекращении разговоров с местными «властями», а также о «наращивании сил».
Сообщается, что Бжания пытался провести заседание «Совбеза», чтобы отдать приказ о штурме правительственных зданий, захваченных протестующими. Судя по всему, решение так и не было принято.
Причиной протестов в Абхазии стала попытка местных «властей» ратифицировать инвестиционное соглашение с РФ, которое давало кремлевским бизнесменам очень широкие права и привилегии в «республике».