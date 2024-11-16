закрыть
16 ноября 2024, суббота, 11:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Долгожданную недорогую модель Dodge показали на живых фото

  • 16.11.2024, 11:40
Долгожданную недорогую модель Dodge показали на живых фото

Мощный электрокар отправится в продажу в начале 2025 года.

Новый Dodge Charger 2025 модельного года – долгожданный автомобиль с мощными моторами. Бензиновую версию Sixpack, которая окажется самой недорогой модификацией в линейке, показали на живых фото в сети.

Мощный электрокар Dodge Charger Daytona отправится в продажу в начале 2025 года. Машина получила несколько силовых установок мощностью 496 и 670 л.с. Оба варианта двухмоторные и полноприводные. Запас хода – от 418 до 510 км в зависимости от исполнения. Carscoops показывает бензиновый Dodge Charger Sixpack, который тоже готовят к выходу на рынок.

Дизайн у разных моделей почти одинаковый. Небольшая разница заметна в оформлении бамперов. И, разумеется, Sixpack с ДВС оснащен выхлопными трубами сзади, которые совершенно не нужны электрическому маслкару.

Маслкар с ДВС получит не классический V8, а рядный 6-цилиндровый мотор объемом 3 л в вариантах форсировки на 420 и 550 сил. Новый Dodge Charger 2025 года будет доступен в кузовах купе и седан.

Ранее появлялась информация, что бензиновый Dodge Charger Sixpack появится ближе к концу 2025 года. Однако машину выведут на рынок раньше из-за замедления спроса на электромобили.

Цена Dodge Charger пока неизвестна. Ожидается, что базовый бензиновый маслкар будет стоить около 35-40 тысяч долларов, в то время как за электрокар просят минимум 59 000 долларов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев