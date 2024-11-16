«С этим мириться нельзя»: Z-блогер устроил истерику из-за огромных потерь РФ под Курском 16.11.2024, 12:06

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И обвинил командование во лжи.

Российский Z-блогер Юрий Подоляка обвинил российское командование во вранье и умышленном приукрашивании реальных успехов российской армии в Курской области. На верх командиры отправляют лживые отчеты, в которых рисуют контроль армии РФ над населенными пунктами, которые контролируются Силами обороны Украины.

При этом за ложь командиров платят своими жизнями рядовые оккупанты, которых бросают в «мясные штурмы», потери армии РФ, по словам пропагандиста – огромны и бессмысленны. На жалобы Подоляки обратил внимание Telegram-канал «Сеятель ветра».

Подоляка вдруг ополчился на российское командование, которое, по его словам, погрязло во лжи.

«То, что я вижу и понимаю, и то, что докладывается наверх нашему командованию – это две разные реальности. В виртуальной реальности, которая докладывается в наш генеральный штаб и, соответственно, дальше кладется на стол руководству страны, у нас все хорошо, мы освобождаем массу населенных пунктов. В реальности противник все эти населенные пункты, как то южнее Погребков – Орловка, Новые и Старые Сорочины, а также сами Погребки – это все пока не наше. Это под противником», – выдал пропагандист.

При этом, нарисовав в докладах руководству «освобожденные» населенные пункты, командиры на местах бросают оккупантов в неподготовленные «мясные штурмы». Они заканчиваются провалами, а единственный результат подобных атак – в массовом уничтожении российских военнослужащих.

«Чтобы эти доклады подтвердить, командование наше на Курском участке заставляет нашу 810 бригаду, по сути, обнулять себя. Огромные потери, бессмысленные – из-за вранья. И с этим дальше мириться нельзя. Это важнейшая проблема, которую мы искоренить должны в первую очередь. Вранье! Сколько уже пацанов погибло из-за этого дебильного вранья!» – возмутился Подоляка.

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