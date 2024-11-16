В Курской области россияне при попытке штурма потеряли сразу 17 единиц техники 2 16.11.2024, 17:12

Техника подорвалась на минах, установленных ВСУ.

Российские войска пошли на штурм в Курской области. Но потеряли сразу 17 единиц техники, подорвавшись минах, установленных ВСУ.

Об этом сообщает в Telegram командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка.

«Курская область. При попытке провести штурмовые действия противник потерял 17 единиц техники - только из-за подрыва на минах», - рассказал он.

Как отметил Павлюк, на этом направлении благодаря минно-взрывным заграждениям, профессионально оборудованным специалистами 12-го отдельного полка поддержки и инженерно-саперными подразделениями других частей Сухопутных войск, уничтожено около 30% вражеской техники при попытке продвижения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com