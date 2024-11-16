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В Курской области россияне при попытке штурма потеряли сразу 17 единиц техники

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  • 16.11.2024, 17:12
В Курской области россияне при попытке штурма потеряли сразу 17 единиц техники

Техника подорвалась на минах, установленных ВСУ.

Российские войска пошли на штурм в Курской области. Но потеряли сразу 17 единиц техники, подорвавшись минах, установленных ВСУ.

Об этом сообщает в Telegram командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка.

«Курская область. При попытке провести штурмовые действия противник потерял 17 единиц техники - только из-за подрыва на минах», - рассказал он.

Как отметил Павлюк, на этом направлении благодаря минно-взрывным заграждениям, профессионально оборудованным специалистами 12-го отдельного полка поддержки и инженерно-саперными подразделениями других частей Сухопутных войск, уничтожено около 30% вражеской техники при попытке продвижения.

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