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ВСУ ликвидировали администратора одного из самых крупных Z-каналов России

  • 16.11.2024, 20:27
ВСУ ликвидировали администратора одного из самых крупных Z-каналов России

Во время боев на Донецком направлении.

Еще один опасный враг Украины ликвидирован. На фронте стал «грузом 200» высокопоставленный российский военный Егор с позывным «Щит». Он был администратором Z-канала «Архангел спецназа Z», у которого более миллиона подписчиков.

О ликвидации оккупанта российские пропагандисты сообщили 16 ноября, передает dialog.ua.

«На Донецком направлении при проведении штурмовых действий в стрелковом бою погиб один из админов проекта «Архангел Спецназа» Егор «Щит», — сообщил канал.

Фамилию и должность своего ликвидированного администратора Z-канал скрывает. Вероятно, он занимал руководящий пост в подразделении ВДВ оккупационной армии РФ. В траурном посте говорится, что он был «офицером и командиром».

Отметим, что на Донбассе РФ уже несколько месяцев продолжает свое большое наступление. За незначительные продвижения российская армия платит огромными потерями. Солдат РФ без какой либо жалости собственные командиры бросают в «мясные штурмы» в попытке захватить больше территорий.

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