Украинские воины уничтожили дорогостоящий российский РЭБ «Борисоглебск-2» 16.11.2024, 21:12

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Его цена — $200 миллионов.

Украинский 414 отдельный полк «Птахи Мадяра» уничтожил очень дорогой российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2». Это произошло на Покровском направлении в ночь с 15 на 16 ноября.

«Борисоглебск-2» стоит 200 миллионов долларов. Для ВСУ это настоящий джекпот.

Российский РЭБ выводит из строя системы управления ВСУ, поэтому его потеря очень существенна для врага. Детали передает «24 Канал».

Так глубинная разведка 414 отдельного полка 15 ноября обнаружила самоходную установку в населенном пункте Сергеевка в окрестностях Покровска.

«Глазам, честно говоря, не поверили, ведь последний раз «Борисоглебск» мы встречали в окрестностях Белгорода»,– рассказали бойцы.

Тогда вражескую машину уничтожили воины ССО. Теперь же эта честь выпала «Птахам Мадяра».

«На Донбассе сконцентрированы просто какие-то невероятные силы техники и личного состава россиян. Они, не теряя надежд оттяпать от нашей земли побольше кусков, газуют здесь на полном ходу», – объяснили военные.

Только за неделю на этом направлении убиты 95 оккупантов и 58 – ранены.

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