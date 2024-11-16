Названы страны Евросоюза с самой высокой зарплатой
- 16.11.2024, 21:47
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Данные привел Евростат.
В странах ЕС лучше всего с зарплатой обстоят дела у жителей Люксембурга. Размер среднего заработка, который они получают при условии полной занятости, равен 6758 евро в месяц.
На втором месте оказалась Дания: в месяц среднестатистический датчанин зарабатывает 5600 евро. Завершает тройку лидеров Ирландия, где зарплата в среднем составляет 4900 евро.
На противоположном конце оказались 2 балканские страны и одна центральноевропейская. Это Греция (1400 евро), Венгрия (та же зарплата) и Болгария (1125 евро).
В среднем житель Евросоюза получает в месяц 3155 евро.
Такие данные приводит европейское статистическое агентство Евростат.