Названы страны Евросоюза с самой высокой зарплатой 16.11.2024, 21:47

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Данные привел Евростат.

В странах ЕС лучше всего с зарплатой обстоят дела у жителей Люксембурга. Размер среднего заработка, который они получают при условии полной занятости, равен 6758 евро в месяц.

На втором месте оказалась Дания: в месяц среднестатистический датчанин зарабатывает 5600 евро. Завершает тройку лидеров Ирландия, где зарплата в среднем составляет 4900 евро.

На противоположном конце оказались 2 балканские страны и одна центральноевропейская. Это Греция (1400 евро), Венгрия (та же зарплата) и Болгария (1125 евро).

В среднем житель Евросоюза получает в месяц 3155 евро.

Такие данные приводит европейское статистическое агентство Евростат.

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