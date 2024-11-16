закрыть
16 ноября 2024, суббота, 22:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы страны Евросоюза с самой высокой зарплатой

  • 16.11.2024, 21:47
  • 1,890
Названы страны Евросоюза с самой высокой зарплатой

Данные привел Евростат.

В странах ЕС лучше всего с зарплатой обстоят дела у жителей Люксембурга. Размер среднего заработка, который они получают при условии полной занятости, равен 6758 евро в месяц.

На втором месте оказалась Дания: в месяц среднестатистический датчанин зарабатывает 5600 евро. Завершает тройку лидеров Ирландия, где зарплата в среднем составляет 4900 евро.

На противоположном конце оказались 2 балканские страны и одна центральноевропейская. Это Греция (1400 евро), Венгрия (та же зарплата) и Болгария (1125 евро).

В среднем житель Евросоюза получает в месяц 3155 евро.

Такие данные приводит европейское статистическое агентство Евростат.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев