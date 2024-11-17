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Маск пригрозил тем, кто связывает его с Россией

  • 17.11.2024, 5:06
Маск пригрозил тем, кто связывает его с Россией
Илон Маск

«Найду и уничтожу».

Сенаторы-демократы призвали расследовать контакты миллиардера Илон Маска с властями РФ. Взамен Маск решил использовать угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление миллиардера в соцсети Х.

Ранее стало известно, что два сенатора-демократа призвали генпрокурора США и генерального инспектора Пентагона расследовать контакты миллиардера с российскими властями.

В письме говорится, что Маск - бенефициар миллиардного финансирования от правительства, поэтому возможные контакты с российским диктатором Путиным могут нести вред безопасности США.

Маск назвал сенаторов «марионетками» и заявил, что найдет тех, кто связывает его с Россией.

«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения и уничтожить их», - написал он.

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