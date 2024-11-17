Маск пригрозил тем, кто связывает его с Россией
- 17.11.2024, 5:06
«Найду и уничтожу».
Сенаторы-демократы призвали расследовать контакты миллиардера Илон Маска с властями РФ. Взамен Маск решил использовать угрозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление миллиардера в соцсети Х.
Ранее стало известно, что два сенатора-демократа призвали генпрокурора США и генерального инспектора Пентагона расследовать контакты миллиардера с российскими властями.
В письме говорится, что Маск - бенефициар миллиардного финансирования от правительства, поэтому возможные контакты с российским диктатором Путиным могут нести вред безопасности США.
Маск назвал сенаторов «марионетками» и заявил, что найдет тех, кто связывает его с Россией.
«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения и уничтожить их», - написал он.